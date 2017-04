Médico de Cerquilho viaja à França para promover nova técnica de cirurgia do joelho

Cirurgias demonstrativas serão no Centro Hospitalar Universitário de Grenoble, um dos mais importantes daquele país.

O médico ortopedista e responsável técnico do Centro Médico São José, Dr. Mauricio Mod, viajará à França para demonstrar uma técnica cirúrgica recente chamada artroplastia total de joelho navegada. Estão previstas quatro cirurgias durante o curso, com duração de uma semana, a partir do dia 19/04, no Centro Hospitalar Universitário de Grenoble, na região dos Alpes Franceses.

A instituição é uma das mais renomadas daquele país no tratamento de traumas, tendo recebido e prestado os primeiros socorros ao ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, logo após o grave acidente que sofreu enquanto esquiava na região, em dezembro de 2013.

Dr. Mauricio, que é especialista em cirurgia do joelho, comenta a importância de compartilhar seus conhecimentos em tão renomado centro. “É uma grande satisfação representar Cerquilho e o Brasil na França. Será uma oportunidade para dividir a avançada técnica com a área médica internacional. As cirurgias serão realizadas em um laboratório, na presença dos médicos participantes, que poderão interagir durante o procedimento, como em uma aula”, destaca.

Bruno Próspero, representante da Amplitude, empresa que fabrica as próteses utilizadas no procedimento cirúrgico, explica que é a primeira vez que um treinamento do tipo é realizado por uma empresa francesa com um médico brasileiro. “O Dr. Mauricio possui vastos conhecimentos técnicos em cirurgia de joelho, tanto que o convidamos para ser o trainer de 12 médicos convidados, de maneira pioneira, juntamente com outro ortopedista, de Bauru (SP)”, comenta.

Sobre a cirurgia

A artroplastia de joelho total navegada é uma cirurgia que consiste em substituir a superfície articular do joelho desgastado por implantes (próteses). “Substituímos a superfície articular e os ligamentos por um implante metálico, com conexões em polietileno arredondadas, semelhantes ao joelho natural, fixando-as aos ossos com cimento cirúrgico, funcionando como uma espécie de dobradiça, com peças que envolvem e protegem as extremidades ósseas articulares. Os implantes funcionam como um novo joelho, resolvendo o problema da dor nas articulações e devolvendo os movimentos ao paciente”, detalha Dr. Mauricio.

“A navegação computadorizada consiste em um software, que por meio de raios infravermelhos mapeia toda a anatomia do joelho do paciente, revelando as características únicas de cada indivíduo. Com este detalhamento, o médico sabe precisamente onde realizar os cortes, pois a precisão do equipamento revela 1 milimetro ou 1 grau de deformidade. Durante a cirurgia, cada passo do médico é validado com o navegador, para que haja a certeza de que o resultado ficará o mais próximo possível da perfeição. Com esta precisão, a recuperação e o resultado final do procedimento são otimizados, melhorando, e muito, a qualidade de vida das pessoas. Após a recuperação, as dores acabam e o joelho retorna à mobilidade praticamente normal”, completa o especialista.

O Centro Médico São José fica na Avenida Presidente Washington Luiz, 392, Centro, Cerquilho, SP. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3288-4848, pelo site www.centromedicosaojose.com.brou pelo Facebook: www.facebook.com/centromedicosaojose.

________________________________

Fonte: QNotícia Comunicação.