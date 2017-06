Mundo Gloob chega ao Iguatemi Esplanada

Uma opção divertida para a garotada chega ao Iguatemi Esplanada no próximo dia 23 de junho, O Mundo Gloob. A atração traz atividades recreativas dos programas “ALVINNN!!! e Os Esquilos”, “Miraculous – As Aventuras de Ladybug”, “Detetives do Prédio Azul”, “Porto Papel” e “Valentins”,produção nacional que estreia este mês no canal. O Mundo Gloob acontece na Praça de Eventos da Ala Norte, é destinado a crianças de 4 a 10 anos e tem entrada gratuita, mediante distribuição de senhas e disponibilidade de lugares.

O projeto é dividido em seis experiências diferentes e em cada uma delas os pequenos são convidados a usar a criatividade e a imaginação para montar quebra-cabeças, desvendar mistérios, atravessar teias e labirintos, entre outras atividades.

Circuito

A área de Porto Papel dá início à brincadeira. Neste espaço, as crianças são divididas em duas equipes. Após receberem o poder da super velocidade do Coco Mágico, os pequenos têm a missão de montar o quebra-cabeça gigante da casa do avô de Matilde, Barbacrespa, e os cubos dos personagens da série. Vence o grupo que acabar primeiro.

Já no clubinho secreto, espaço de Detetives do Prédio Azul, as crianças vestem suas capas para receberem uma missão especial a ser realizada na próxima área, no Armazém do Theobaldo. Por meio de pistas e charadas, elas devem desvendar o mistério da vassoura-mágica. Para isso, precisam achar os ingredientes da receita do bruxo Theobaldo e colocá-los dentro de um caldeirão para preparar um feitiço. Conseguindo fazer a receita com todos os ingredientes corretos, os pequenos conseguem resolver o mistério da vassoura.

No espaço destinado a Ladybug, os pequenos devem atravessar uma cama elástica e diversos obstáculos para salvar a cidade de Paris dos inimigos. Para animar ainda mais a travessia, vale explorar várias possibilidades para vencer este desafio: correr, enrolar, abaixar, prender, escapar e puxar.

Em seguida, no labirinto de Valentins, os pequenos devem encontrar a saída de um percurso misterioso. E para encerrar o circuito e completar a diversão, as crianças mergulham em uma piscina de bolinhas de ALVINNN!!! E Os Esquilos. No espaço, elas têm a tarefa de encontrar os esquilos Alvin, Simon e Theodore e as esqueletes, além de uma bola perdida no fundo da piscina em um tempo determinado. Logo em seguida, a criançada deve descer por escorregadores para deixar o local.

Já para as crianças de até 4 anos, o Mundo Gloob traz ainda o Espaço Família Valentins. Na área, os pais podem desfrutar do momento Gloob ao lado de seus filhos e acompanhá-los em diversas atividades lúdicas. O espaço dispõe de tablets, jogos com cubos e cupcakes, além de uma TV com a programação do canal.

Além disso, o evento também disponibiliza uma caixa de fotos, que consiste em uma cabine em formato de TV com os personagens do canal na qual as crianças podem tirar retratos. O Mundo Gloob acontece na Praça de Eventos da Ala Norte, de 23 de junho a 09 de julho, de domingo a sexta-feira das 12h às 19h30 e aos sábados das 10h às 21h30. A atividade é gratuita e para participar deve-se retirar uma senha no próprio local da atividade.

Sobre o Shopping Iguatemi Esplanada

Fruto da união da história que o shopping Esplanada construiu na região com a expertise e qualidade da marca Iguatemi, o Iguatemi Esplanada é um dos maiores complexos de uso misto do interior de São Paulo, unindo o shopping e uma torre comercial.

O shopping tem um mix completo e adequado ao público da região. No total são 390 lojas, 40 operações de alimentação, sendo oito restaurantes, sete salas de cinema, além de um estacionamento com 4.200 vagas, sendo 2.000 delas cobertas. Mais que isso, o Iguatemi Esplanada oferece serviços exclusivos e tem como missão proporcionar experiências únicas para seus clientes.

Serviço

Mundo Gloob

Data: de 23 de junho a 9 de julho

Horário: Domingo a sexta, 12h às 19h30* | Sábados, das 10h às 21h30*.

* horário da última turma.

Faixa etária: Circuito de 4 a 10 anos / Espaço Família Valentins: de 0 a 4 anos.

Duração do circuito: 30 minutos (8 crianças por turma a cada 5 minutos). A participação será mediante distribuição de senhas e está sujeita à disponibilidade de lugares.

Endereço: Ala Sul: Av. Gisele Constantino, 1850 – Parque Bela Vista – Votorantim

Endereço: Ala Norte: Av. Izoraida Marques Peres, 401 – Altos do Campolim – Sorocaba

Informações: (15) 3219.9900 / www.iguatemiesplanada.com.br

Fonte: Vergili Comunicação Integrada