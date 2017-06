Neste domingo, tem Mutirão Cidadania no Campo na ETEC

A Prefeitura Municipal, a Polícia Militar e o Sindicato Rural realizarão o Mutirão Cidadania no Campo neste domingo, dia 25 de junho, das 10h às 16h, na Escola Estadual ETEC, bairro Nova Cerquilho. Ao longo de todo o dia, serão oferecidos atividades para diversão e vários serviços sociais como:

Orientação jurídica OAB;

Orientação do INSS sobre contas inativas e aposentadoria;

Elaboração de carteiras de trabalho e preenchimento de fichas de emprego;

Regularização da carteirinha do SUS;

Cursos rápidos de primeiros socorros;

Atividades físicas com instrutores municipais;

Apresentação de bandas dos alunos;

Banda Marcial de Cesário Lange;

Alimentação: pipoca, algodão doce, cachorro quente e refrigerante;

Corte de cabelo;

Doação de pipas;

Posto de vacinação contra a gripe e H1N1;

Orientação sobre saúde bucal e doação de escovas;

Exames gerais e testes;

Brinquedos;

Sorteio de brindes;

Apresentação do canil da Polícia Militar;

Passeio com os cavalos da cavalaria da Polícia Militar;

Exposição de viaturas da força tática;

Pintura de rosto para crianças;

Curso rápido de manicure.

Serviço

Data: 25 junho 2017. Horário: das 10h às 16h.

Local: Escola Estadual ETEC

Rua Vereador Mário Pilon, 1001 – Jardim São Francisco, Cerquilho.