Nova campanha institucional do Sicredi reforça o sentido de cooperação

Com o mote “Fazer juntos”, vídeos e outras peças ressaltam a força transformadora propiciada pela união dos seres humanos

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,5 milhões de associados e atuação em 20 estados brasileiros – estreia no domingo, 28 de maio, a sua nova campanha publicitária institucional. Desenvolvida pela Morya Porto Alegre, agência integrante do Grupo ABC, a campanha aborda o conceito “Fazer juntos”, destacando a importância da cooperação entre as pessoas. Em um movimento de posicionamento nacional, as ações e peças enfatizam o Sicredi como primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.

A campanha terá âmbito nacional e é composta por quatro fases, a primeira delas, mais conceitual, tem como destaque um vídeo institucional de 1’30” minuto de duração. O filme, que aborda a presença da cooperação como ponto fundamental para a evolução do ser humano, será veiculado em canais televisivos abertos e fechados. No decorrer da campanha, serão destacados o diferencial do Sicredi ao estabelecer um relacionamento próximo e descomplicado com seus associados e também o portfólio completo de soluções financeiras da instituição.

“Com a nova campanha, apresentamos a força transformadora do Sicredi, que vem da união dos associados à nossa instituição financeira cooperativa, na qual todos são donos do negócio. A cooperação com o intuito de construir, empreender, liderar e melhorar a vida das pessoas é o grande valor para um mundo melhor para todos, pois ela propicia a geração de renda e o desenvolvimento das comunidades onde estamos. Existe um jeito de cuidar da vida financeira em que todos ganham e esse jeito é o “Fazer juntos’”, afirma Ana Pais, superintendente de Comunicação e Marketing do Banco Cooperativo Sicredi.

Com uma comunicação inspiradora e engajadora, a campanha do Sicredi traz os pilares da nova marca: simples, próximo e ativo. “Nosso objetivo com o ‘Fazer juntos’ é facilitar o processo de divulgação nacional da marca, explicar com maior clareza o que é o Sicredi e seus diferencias, apoiar a prospecção de novos associados, além de reafirmar os laços que unem os atuais 3,5 milhões de associados à instituição financeira cooperativa”, ressalta Ana Pais.

Além do vídeo, a campanha também se estenderá às revistas que circulam nas áreas de atuação do Sicredi e incluirá mídia de massa (spots, anúncios, mídia exterior e web), PDV (folheteria, móbile, banner e cartaz), ativação por meio de canais digitais e online (Facebook, YouTube e site do Sicredi) e ações trabalhadas para o público interno.

Ficha técnica do vídeo

Direção de Criação: Fábio Bernardi

Direção de Arte: Gregório Leal, Gabriel Martinez e Leonardo Curtis

Redação: José Pedro Goulart, Fábio Bernardi, Renato Angeli e Marlon Abrahão

Produção Gráfica: Melissa Bordin, Thiago Matheus Cavalheiro, Lori Pintos

Produção Eletrônica: Melissa Bordin

Mídia: Denise Marusiak, Mariana Velloso, Daniela Gurski

Planejamento: Lara Piccoli e Daniele Lazzarotto

Atendimento: Tânia Grigoletto

Fotografia: Marcelo Coelho

Tratamento de Imagem: Meca (Márcio Negherbon)

Produtora de Filme: Mínima

Diretor do Filme: José Pedro Goulart e Fernando Nectoux

Produtora de Áudio: F Goes (Fábio Goes)

Aprovação do Sicredi: Ana Pais e Caroline da Silva Siqueira

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,5 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 20 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

_____________________________________

Mayara Kopceski

Assessora de Comunicação e Marketing