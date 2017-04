Novos cursos Senai para Cerquilho

Por intermédio de parceria entre a Prefeitura de Cerquilho e Senai, novas opções de cursos gratuitos de qualificação profissional serão oferecidos aos munícipes que desejam se qualificar e ampliar as chances de ingressar no mercado de trabalho.

As inscrições para os cursos serão abertas no dia 10 de abril e as aulas acontecerão no novo Centro de Treinamento em Informática (CTI), que será aberto na Centro de Formação Profissional Municipal “Eliana Sacconi Ruy Sanson”, na Av. Corradi II.

Os cursos oferecidos inicialmente serão: Desenho arquitetônico, consumo consciente de energia, educação ambiental, finanças pessoais, fundamentos em logística, legislação trabalhista, lógica de programação, metrologia, noções básicas de mecânica automotiva, propriedade intelectual, segurança do trabalho e tecnologias da informação e comunicação.

Para se inscrever, os interessados devem ter no mínimo 14 anos de idade e ter concluído o ensino fundamental. Os cursos são gratuitos e terão Certificação Senai.

PACOTE OFFICE Também no novo Centro de Treinamento em Informática, em abril, as inscrições para os cursos do pacote Office da Microsoft, composto em sua versão básica do editor de textos (Word), planilha eletrônica (Excel), programa de elaboração de apresentações (Power Point) e um gerenciador de banco de dados (Access). A data para inscrições para esses cursos ainda não foi divulgada.

Objetivos dos cursos do Senai Consumo Consciente de Energia Capacitar o aluno a conhecer mais sobre os impactos da má utilização de energia elétrica e como isso afeta a sociedade direta e indiretamente. Desenho Arquitetônico Introduzir, aos participantes do curso, as noções básicas referentes a representação gráfica de construção civil, para que estes possam verificar suas aptidões ou não no seguimento de uma carreira na Área de Construção Civil. Educação Ambiental Capacitar o aluno a identificar os princípios básicos de educação ambiental, as ações de proteção ao meio ambiente tendo em vista a responsabilidade social. Empreendedorismo- O curso de empreendedorismo tem por objetivo oferecer conhecimentos sobre o ato de criação de novos empreendimentos nos mais diversos setores, propiciando-lhes, em especial o conhecimento sobre a importância do empreendedorismo para a economia, sua importância na geração de emprego e renda; O universo das ações empreendedoras que vão desde abertura de empresas com propósito econômico e financeiro, bem como com objetivos puramente sociais; A promoção da cultura empreendedora dentro das empresas por meio de ações de empreendedorismo corporativo; A compreensão da importância da inovação e sustentabilidade e que se almejamos nos tornarmos uma das maiores economias do mundo somente podemos alcançar por meio de uma nação empreendedora.

Finanças Pessoais- Sensibilizar os participantes do curso da importância do equilíbrio financeiro para obter mais qualidade de vida, tranquilidade e motivação.

Fundamentos de Logística -Sensibilizar os participantes do curso para as questões fundamentais da logística, seu histórico, conceitos, e de como utilizar melhor a logística num ambiente empresarial envolvido no mercado globalizado.

Legislação Trabalhista- Proporcionar aos alunos o conhecimento necessário à aplicação e interpretação legislação trabalhista atual, notadamente no âmbito empresarial.

O curso tem como objetivo explorar os principais temas relacionados ao Direito do Trabalho, desde a contratação do trabalhador até sua dispensa, analisando-se as regras e princípios que impliquem direitos e deveres a empregados e empregadores.

Lógica da Programação- Capacitar o aluno a conhecer os princípios básicos da lógica de programação para poder criar sites, desenvolver games é programar robôs.

Metrologia- Proporcionar aos alunos o conhecimento básico necessário à aplicação e interpretação das medidas na área da mecânica. O curso tem como objetivo explorar os principais temas relacionados à metrologia desde os instrumentos mais básicos como as réguas até instrumentos com um grau maior de precisão.

Noções Básicas de Mecânica Automotiva- Proporcionar aos alunos o conhecimento necessário à aplicação e interpretação de conceitos físicos e mecânicos, relacionados à área de mecânica automotiva. O curso tem como objetivo explorar os principais temas relacionados à mecânica automotiva, desde os conceitos básicos até a conceituação de funcionamento e funções dos sistemas complexos, como sistemas mecânicos principais e secundários.

Propriedade Intelectual- Possibilitar ao aluno a compreensão de aspectos ligados à propriedade intelectual bem como os benefícios da proteção dos produtos derivados da criatividade e da inovação.

Segurança no Trabalho- Sensibilizar os participantes do curso para as questões básicas da prevenção de acidentes e segurança do trabalho, de forma a criar uma mentalidade prevencionista.

Tecnologia da Informação e da Comunicação- Fornecer aos alunos o conhecimento necessário para compreender os processos da Tecnologia da Informação e Comunicação utilizados em um ambiente empresarial e industrial . O curso tem como objetivo conhecer os principais temas relacionados a infraestrutura de TI , serviços de redes, software, hardware, normas e padrões técnicos.