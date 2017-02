Ong Hospitalhaços abre inscrições para novos palhaços humanitários

Participar da palestra institucional é pré-requisito para candidatos que desejam ser voluntários. Campinas e região já tem datas marcadas. A campanha “O edital para integrar o grupo de Palhaços Humanitários da ONG Hospitalhaços em 2017 já está disponível para os candidatos no site da instituição, com os detalhes de todos os procedimentos e etapas obrigatórias. As vagas são somente para pessoas que moram nas seguintes cidades atendidas pela instituição: Campinas, Americana, Hortolândia, Indaiatuba, Paulínia, Sumaré, Valinhos, Cerquilho, Laranjal Paulista, Tietê, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Para participar, além de ter os pré-requisitos determinados no edital, é obrigatória a presença nas palestras institucionais, além de preencher ficha de inscrição e uma carta de intenção. Para os moradores de CAMPINAS E REGIÃO, as palestras, que serão realizadas na sede da associação, têm datas marcadas para os dias 03 de março, às 19h30 e 09 de março, às 19h30.

O objetivo da palestra é apresentar a associação e seus departamentos e explicar todas as fases até a formação do palhaço. “É nesta etapa importantíssima que a pessoa fica sabendo o que significa prestar um serviço voluntário, o comprometimento com a pessoa atendida pela ONG e esclarece todas as dúvidas sobre o processo seletivo que leva aproximadamente sete meses até ele começar a atuar nos hospitais”, comenta Mario Eduardo Paes, coordenador geral da Hospitalhaços.

Nas cidades de Cerquilho, Laranjal Paulista Tietê, Mogi Guaçu e Mogi Mirim, as fichas devem ser preenchidas no dia e local das palestras institucionais que serão realizadas no dia 05 de março, às 9h30. Lembrando que para as cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, será realizado apenas um evento.

A lista de aprovados será divulgada no dia 20 de março, no site da Hospitalhaços. Para quem tem interesse em ser voluntário em outras áreas, basta ir até a associação para fazer a ficha ou acessar o site Transforma Campinas para ver as vagas oferecidas. Outra forma de receber informações sobre o processo seletivo é pela fanpage da ONG.

Links: www.facebook.com.br/hospitalhacos

www.hospitalhacos.org.br

imprensa@hospitalhacos.org.br Tel.:(19)3237-2603