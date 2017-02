Paixão de Cristo de Piracicaba inicia gravação de vozes dos personagens

Ensaios passam a usar gravação das falas

Os voluntários e interpretes do espetáculo “Paixão de Cristo de Piracicaba”, que neste ano será realizado de 9 a 16 de abril, entram no estúdio para gravar as falas de seus respectivos personagens. A partir do próximo ensaio, no dia 5 de março, as cenas contarão com a gravação do espetáculo, o que começa a dar forma à peça.

As gravações acontecem nos dias 17, 18 e 19, nos estúdios da Natural Music. Na sexta-feira (17), das 19h às 22h. Nos dois próximos dias, sábado e domingo, das 9h às 20h.

Segundo a presidente da Associação Cultural e Teatral Guarantã, Deiwson Sousa, este é um passo importante para a encenação. “Como o espetáculo é todo gravado, o elenco passa o texto por inteiro no estúdio, com as cenas sendo ensaiadas na íntegra. Acredito que todos estejam bem preparados para a gravação, que deve sair perfeita”, diz Deiwson.

Para a diretora Viviane Palandi, este é momento do elenco estar concentrado e atento. “Neste ano, temos aproximadamente 90 personagens com fala, então é preciso muita atenção e concentração no estúdio. A gravação é o momento decisivo para um belo espetáculo e a cooperação de todos é essencial”, explicou.

Como participar do elenco

Para participar não é preciso experiência teatral, basta se inscrever. Os interessados em compor o elenco da Paixão de Cristo de Piracicaba devem comparecer no Engenho Central durante os ensaios. Já neste domingo haverá uma equipe disponível para preenchimento das fichas. A participação é aberta à comunidade e não há limite de idade.

Serviço

A Natural Music fica na Rua Almirante Barroso, 579 – Bairro São Judas. Mais informações pelo telefone (19) 3413.7888, e-mails guaranta@guaranta.org.br e leonardo@guaranta.org.br. Sitewww.guaranta.org.br. Facebook: www.fb.com/guaranta.associacao

_____________________________

Engenho da Notícia

divulgacao@engenhodanoticia.com.br