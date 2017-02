Paulinho Gogó, do elenco de “A Praça É Nossa” se apresenta no Teatro Municipal

Paulinho Gogó, grande sucesso de A Praça é Nossa, do SBT, fará uma apresentação única no próximo dia 18, 21h, no Teatro Municipal de Cerquilho. O ingresso custará R$ 70, meia entrada R$ 35,00 e bônus de R$ 35,00. As entradas para o espetáculo podem ser adquiridas na bilheteria do Teatro, de terça às sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Para ter direito a meia entrada, os estudantes deve apresentar o cartão da instituição educacional com data de validade ou boleto – atestado de matricula do mês vigente). Os idosos e sócios da terceira idade devem apresentar o cartão de aposentadoria ou rg para maiores de 60 anos. Já os professores da rede pública de ensino devem apresentar o holerite ou outro documento comprobatório. Regras Promocionais: CLUBE GT – Os sócios do Clube GT tem 50% de desconto mediante cartão. (Limite de 100 ingressos por apresentação, válido somente para compra antecipada). Clientes Supermercados Pague Menos – Desconto (preço inteiro) apresentando flyer promocional. Limite de 100 ingressos por apresentação, válido somente para compra antecipada. Bônus – Promoção de recorte em jornais participantes. Outras informações devem ser obtidas pelo telefone (15) 3384-2634 ou pelo site – www.teatrogt.com.br. Sinopse O espetáculo “Fato Venério”, é o novo show de humor do Paulinho Gogó. Depois do sucesso “No Gogó do Paulinho”, que ficou em cartaz durante 8 anos, e percorreu quase todo o país, o artista Maurício Manfrini traz novas histórias e situações do cotidiano a esse novo espetáculo, prometendo arrancar ainda mais risadas da plateia. Humorista, locutor, dublador e cantor, desde 2004 faz parte do elenco da “Praça é Nossa” com Carlos Alberto de Nóbrega, onde interpreta o personagem de maior destaque no programa. A exposição da mídia e a repercussão o levaram aos programas de Silvio Santos, maior apresentador da televisão brasileira e ao “De frente com Gabi”, apresentado por ninguém menos que a incontestável Marília Gabriela. É com essa experiência que após ter sido aclamado nos teatros do Brasil com o seu espetáculo anterior, que o comediante agora leva para o Brasil o seu novo show, “Fato Venério”, com Paulinho Gogó.