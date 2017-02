Pesquisa inédita apresenta nova abordagem para tratamento de zumbido

Estudo foi apresentado para otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos em Sorocaba (SP).

Um estudo recente, publicado pela multinacional do setor de Audiologia Sivantos Soluções Auditivas, distribuidora dos aparelhos auditivos Siemens e Signia, revelou uma nova maneira de tratar o zumbido, problema que afeta quase 30 milhões de pessoas no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), considerado uma epidemia.

Os resultados da pesquisa foram apresentados a otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos de Sorocaba, durante curso realizado no primeiro final de semana de fevereiro, no BOS (Banco de Olhos de Sorocaba).

A nova terapia, batizada como Notch , utiliza-se de aparelhos auditivos de última geração , que são programados para cancelar a frequência do som idêntica à do zumbido, como explica Dra. Gisele Munhoes, Gerente de Produtos da empresa. “O ouvido humano é capaz de ouvir diversos sons, que variam entre 20 Hz e 20 KHz. Os aparelhos auditivos amplificam todas as frequências, compensando a perda diagnosticada em cada uma delas. Normalmente, o zumbido tonal, que é o que lembra o som de um apito, está presente em apenas uma faixa de frequência. O que fazemos é desligar, no aparelho, a frequência correspondente ao zumbido. Com isto, o cérebro não recebe mais o som externo na mesma frequência e é estimulado a não perceber o zumbido”, explica a especialista.

Dra. Vanessa Gardini, fonoaudióloga da Pró-Ouvir Aparelhos Auditivos, destaca a importância da inovação para quem sofre com o problema. “O zumbido compromete a qualidade de vida das pessoas. Dependendo da gravidade, pode provocar depressão, dificultar o sono e, até mesmo, trazer prejuízos profissionais e o isolamento social”, pontua. “Com a nova tecnologia, temos em mãos mais uma ferramenta, trazendo uma nova perspectiva ao tratamento desse mal”, afirma.

A terapia Notch foi concebida a partir de pesquisas anteriores realizadas com pessoas que sofriam com o zumbido. Divididos em dois grupos, os participantes deveriam escolher a música de sua preferência. Depois, o som era editado digitalmente e a frequência correspondente ao zumbido que cada um ouvia era retirada. Na etapa seguinte, um dos grupos deveria ouvir a música alterada digitalmente diariamente. O outro recebia a música sem nenhuma alteração, para realizar o mesmo procedimento diário. No entanto, nenhum dos participantes sabia sobre a alteração na música. “Após o término do período de experiência, os participantes passaram por reavaliações e foi revelado que o grupo que ouviu a música alterada apresentou grande melhora na percepção do zumbido”, destaca Dra. Gisele.

Com isso, o resultado desses estudos deu origem ao desenvolvimento de uma nova geração de aparelhos auditivos, que aplica a mesma situação da pesquisa no dia a dia de quem o utiliza. “Dessa forma, é promovida uma terapia constante, o que pode diminuir a percepção de zumbido no usuário ao longo do tempo”, conclui Dra. Vanessa.

