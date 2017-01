Prefeito de Tietê e Secretário de Cultura visitam o Parque Ecológico Cornélio Pires

Situação do parque é preocupante e deve ser resolvida o quanto antes;

O Prefeito Vlamir Sandei e o Secretário de Cultura Valter Consorte estiveram na manhã do dia 04 de janeiro no Parque Ecológico Cornélio Pires e encontraram uma situação de completo abandono.

O primeiro local a ser visitado foi o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Cornélio Pires que se encontrava fechado, com uma janela quebrada e sem manutenção. Em seguida foram ao antigo viveiro que está completamente abandonado, com o piso deteriorado e sem aves.

Em seguida caminharam por todo o parque, no qual o acesso está difícil pelo mato alto, puderam diagnosticar quiosques abandonados, falta de manutenção nas pontes e decks que estão em uma situação crítica.

Durante a visita, o prefeito declarou que a partir de segunda-feira, 09, será iniciada a limpeza e manutenção do parque a fim de resgatar esse local “precioso, riquíssimo e com grande potencial turístico e de lazer”, como o mesmo disse.

O prefeito e o secretario de cultura informaram que o museu também passará por melhorias e em breve terá suas atividades restabelecidas completamente.

(Ass. Imprensa Prefeitura de Tietê).