Prefeitura assina convênio com a PM para retomada do Proerd

As atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) serão retomadas em Cerquilho. É o que prevê um convênio assinado ontem (07) pelo prefeito Aldo Sanson, o secretário de Educação e Cultura, Waldivino Grisotto, o presidente da Câmara, Mauro André Frare, o 1º sargento Cristiano Marcondes Camacho e o cabo Ricardo Teixeira.

O convênio prevê que a Prefeitura de Cerquilho, por intermédio da Secretaria de Educação e Polícia Militar proverá condições para o funcionamento do programa. Inicialmente, o Proerd atenderá aos estudantes do 5º ano, somando aproximadamente 600 alunos.

“O Proerd é um programa muito importante. A escola não é somente o espaço onde alunos passam de série em série, mas um lugar de conscientização, o começo de tudo”, comentou o o prefeito Aldo.

O Proerd é um programa que leva conscientização aos estudantes sobre as drogas e seus malefícios. Os números indicam que a grande maioria dos alunos que passaram pelo programa não se envolvem com drogas. “As parcerias são imprescindíveis para lidarmos com o que temos de melhor na nossa sociedade, que são as crianças”, disse o cabo Teixeira durante o encontro.

Fonte: Prefeitura de Cerquilho.