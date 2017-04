Prefeitura divulga nota, com medidas contra a violência

A Prefeitura de Cerquilho divulgou uma nota em seu site oficial, prevendo medidas contra a violência na cidade: “Devido aos últimos furtos ocorridos em comércios, residências e órgão públicos da cidade, em reunião, foram definidas medidas de prevenção e repreensão dos crimes. Dentre elas, destaca-se:

-realização de uma reunião com as equipes de plantão ao assumirem o serviço buscando planejamentos de trabalho, com o intuito de coibir a criminalidade. Ficando decidido que nos locais de maior índice de ocorrências haverá a intensificação do patrulhamento;

-fiscalização de veículos em pontos estratégicos nos bairros da cidade, visando evitar atos ilícitos e fiscalizar o CRLV e CNH;

-alteração da escala do Grupo de Operações com Cães, colocando-o à disposição para qualquer evento durante o dia ou à noite;

-implantação da Base Comunitária na área Central durante o horário comercial, visando a segurança e, assim, liberando a viatura para Patrulhamento Ostensivo em qualquer evento que venham acontecer;

-Operação Saturação nos bairros e bares com o intuito de reduzir a criminalidade.

Contamos também com a participação da população, que pode denunciar, anonimamente, qualquer situação suspeita ou informação. Ligue: 3284-1190, diz a Nota.