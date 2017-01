Prefeitura prossegue com mutirão da limpeza e reparos em prédios públicos

Em duas semanas, foram coletados 100 caminhões de lixo e entulho;

Na primeira semana da nova administração foram retirados 50 caminhões de lixo e entulho de ruas, praças e demais logradouros públicos. O número se repetiu na segunda semana do mutirão montado pela Garagem Municipal para limpeza da cidade.

Além do serviço de limpeza, a prefeitura também promoveu reparos em escolas e alguns centros esportivos. Confira na integra o relatório emitido pela Garagem Municipal, dos serviços executados na segunda semana da nova administração.

1. Limpeza das Avenidas e Lotes em geral nos bairros: Real Parque, Residencial Modena, Residencial Corrocher, Portal Pilares, São Francisco I e II, Nova Cerquilho, Residencial Vale do Sol, Galo de Ouro I e II, São Luis, CECAP;

2. Recapeamento Asfático (tapa buraco) das ruas e avenidas em geral e Estrada Vicinal Hungria;

3. Limpeza e capinagem das ruas do Centro e intermediações do Teatro, Hospital, Av. Dr. Vinicius Gagliardi e suas intermediações, Vila São José, Avenida Rodoviária e Avenida da Caminhada (serviço roçagem das ruas e capinagem das ruas centrais);

4. Conserto do calçadão da Av. Caminhada;

5. Serviço poda de grama nas Escolas:

EMEII “Ondina Modolo Doriguello”

Rua: Antonio José Bertola (Tolão),25 Res. Modena

EMEII “Prof ªAraci Pilon Grando”

Rua:Antonio Gasparini,40 Di Napoli

EMEII “ProfªVereadora Albertina Audi de Almeida Nobre”

Rua Luis Corrocher,205 São Francisco

EMEII “ProfªVicentina Salvador Reginato”

Rua Itapeva,120 Nova Cerquilho

EMEII “Davina Morêra”

Rua Mario Gaiotto Cidade Jardim

EMEII “Padre Artur Silveira”

Rua: 23 de maio n°29 Centro

EMEII “Belirde Kaizer Piccin”

Rua: Almirante Barroso,2000 CECAP

EMEI “Josephina de Nadai”

Rua: Monsenhor Murari,555 Centro

Escola ETEC DE CERQUILHO;

6. Coleta de Galhos e Lixos pelas ruas e avenidas de toda a cidade – (50 caminhões retirados);

7. Auxílio a SETUL para Limpeza Centro Olímpico , Campo União, Bola de Prata e Galo de Ouro, Quadra CECAP; (teve mais serviços executados nesta semana nestes locais)

8. Manutenção nos prédios públicos – (Reparos Elétricos, Hidráulicos, Serralheria, Carpintaria e Pintura);

9. Manutenção e conserto frota municipal – (caminhões, roçadeiras tratores e máquinas); (frota quebra e conserta diariamente);

10. Auxílio ao Departamento Trânsito para troca do Ponto de Ônibus em frente a Escola Padre Júlio e abertura da rua no mesmo local;

11. Reparo na estrada Barreiro Rico, estrada do Ribeiro , Loteamento MCMV;

12. Limpeza final da Rua Tangará.

Fonte/Foto: Facebook Prefeitura de Cerquilho.