A Programação do Carnaval de Cerquilho, segundo assessoria da prefeitura, será dividida entre som com trios elétricos no Convívio e desfiles e show na Praça Presidente Kenedy, ambos no centro.

Entre os dias 24 e 28 de fevereiro, a Prefeitura de Cerquilho, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, irá promover o evento com os Trios Elétricos e os Tradicionais Carrões. Ainda segundo a assessoria, a Prefeitura já estaria com todo o esquema de segurança e infraestrutura planejado para garantir a realização da festa em Cerquilho.

Confira a programação do Carnaval 2017

Sexta-feira (24/02):

Das 23h às 04h- Som dos trios elétricos com presença de todos os carrões. Local: Convívio (Prefeitura)

Sábado (25/02):

Das 16h às 19h- Matinê com a Banda 4LEX

Às 20h30- Desfile dos carrões

Local: Praça Presidente Kenedy (Rua dos quiosques)

Das 23h às 4h- Som com os trios elétricos

Local: Convívio (Prefeitura)

Domingo (26/02):

Das 16h às 19h- Matinê com a Banda 4LEX

Às 20h30- Desfile dos carrões e blocos carnavalescos

Local – Praça Presidente Kenedy (Rua dos quiosques )

Das 23h às 4h- Som com os trios elétricos

Local – Convívio (Prefeitura)

Segunda-feira (27/02):

Das 16h às 20h- Matinê com a Banda 4LEX

Às 21h- Divulgação dos ganhadores do concurso dos carrões.

Local – Praça Presidente Kenedy (Rua dos quiosques )

Das 23 às 4h- Som com os trios elétricos

Local – Convívio (Prefeitura)

Terça-feira (28/02).

Das 19h à Meia Noite – Som com os trios elétricos

Local – Convívio (Prefeitura)