Proteja seu filho contra o HPV!

Pediatra afirma que vacina contra o papilomavírus é uma importante ação para a

prevenção do câncer genital e na garganta dos meninos e das meninas;

O governo brasileiro intensificou o combate contra o papilomavírus humano, conhecido como HPV, com a liberação da aplicação de vacinas também em meninos, de 12 a 13 anos. Até 2020, o programa de vacinação igualmente contemplará o público a partir dos 9 anos. Antes, apenas as meninas eram protegidas.

Esse vírus, transmitido pelo contato sexual, é o principal causador de doenças graves, como câncer de colo de útero, vagina, vulva e ânus e doenças sexualmente transmissíveis, como as verrugas genitais, tanto nos homens, quanto nas mulheres. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a vacinação é a medida mais efetiva contra o câncer de colo do útero, o quarto tipo mais frequente, responsável por 7,5% dos óbitos decorrentes de complicações da doença.

O pediatra do Centro Médico São José de Cerquilho, Dr. Daniel Augusto Ara, explica que a ampliação da proteção ao HPV é importante para combater os casos da doença e proteger os futuros adultos de problemas sérios de saúde. A vacina, explica o médico, assim como todas as outras, pode oferecer efeitos colaterais leves em alguns casos – dor local, de cabeça, tontura e náusea -, não sendo indicada apenas para gestantes. “A faixa etária foi escolhida porque antecede ao início da vida sexual e a um possível contato com o vírus, garantindo maior prevenção à doença. A vacina também protege os meninos em relação ao câncer nas áreas genitais e na garganta”, aponta o especialista.

O esquema vacinal deve ser em duas doses, com um intervalo de seis meses. A substância oferecida aos meninos é a mesma disponibilizada, desde 2014, às meninas. De acordo com o Ministério da Saúde, a eficácia é de 98% para as crianças que se prevenirem corretamente, conforme o calendário estipulado pelos profissionais de saúde. Ainda, o Brasil é o primeiro país da América Latina a oferecer esse tipo de proteção ao público masculino e o sétimo, no mundo.

Para o pediatra do Centro Médico São José de Cerquilho, os pais são fator fundamental

nesse processo de prevenção do HPV, devendo conversar com o pediatra dos seus filhos e esclarecer todas as dúvidas. “É importante que eles fiquem atentos a essas informações e que tenham consciência sobre a importância dessa ação, proporcionando aos filhos um futuro com saúde e qualidade de vida”, ressalta Dr. Daniel.

___________________

QNotícia Comunicação.