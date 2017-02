Quer economizar na crise? Aprenda comprar seguros

Em tempos de recessão na economia acendemos uma luz vermelha: CRISE – TENHO QUE ECONOMIZAR. Aí é aquele sangue no olho em busca dos cortes no orçamento. É preciso fazer isso direito.

Saber a diferença entre MENOR e MELHOR PREÇO, é o mais importante pra você realmente economizar, senão o barato vai sair muito caro.

Mas como economizar na hora de comprar seguro? Inicie escolhendo um bom corretor de seguros. Ok, mas como reconheço um bom corretor? Ai, é que entram as nossas dicas.

Seguro é prestação de serviços e seu corretor precisa ser escolhido como um dentista, contador, advogado. Acredito que você não sai por ai, com orçamento dentário em mãos, perguntando quem cobre o custo, sai?

Na hora da renovação, exija que seu corretor apresente os planos das principais Seguradoras do mercado para você analisar. Deve conversar, levantar suas necessidades, saber quais benefícios são importantes pra você, e juntos, poderão chegar ao MELHOR PREÇO para seu seguro.

Não aceite um orçamento único, acompanhado de: “esse é o mais barato”, ou pior, “se você encontrar algum custo melhor, eu cubro”. Saiba que você está mal amparado se ouvir isso e vai ter que sair por ai, pedindo cotações, passar calor, gastar tempo para fazer o trabalho que já está pagando para seu corretor.

Se você não tem um corretor peça aos amigos indicação e pergunte por que eles escolheram esse profissional. Busque informações na internet, veja o facebook, o site, perceba se o corretor se comunica com seus clientes.

JAMAIS aceite valores por telefone ou em “papel de pão”, exija um orçamento detalhado. Veja também se o corretor é um profissional habilitado, é preciso ter registro para exercer a profissão. Fuja da armadilha do parentesco ou amigo do amigo, lembre que está protegendo um bem material que custou muito a conquistar e pode ir por água abaixo.

Na hora de comparar custos, além do orçamento detalhado com as coberturas e benefícios, pergunte como será o atendimento se precisar acionar seu seguro, porque os acidentes nem sempre acontecem no horário comercial. Somente assim você vai saber se está realmente fazendo uma boa compra.

Silvana Vanessa Mamede – MAGON SEGUROS