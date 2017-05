Reitor Fernando DelFiol homenageado pelo CRF-SP e Câmara de São Paulo

O Reitor, professor Fernando de Sá Del Fiol, da Universidade de Sorocaba (Uniso), recebeu uma homenagem do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e da Câmara Municipal de São Paulo, na sessão solene comemorativa à primeira Semana do Uso Racional de Medicamentos da cidade de São Paulo.

A cerimônia foi realizada no dia 8 de maio, na Câmara Municipal de São Paulo, no Palácio Anchieta, com a presença da diretoria e conselheiros do CRF-SP, outras autoridades e profissionais de diversas áreas da Farmácia.

O objetivo da homenagem é reconhecer o trabalho de pessoas que se dedicam à promoção do Uso Racional de Medicamentos, evidenciando os exemplos meritórios que devem ser estimulados e seguidos.

Diante disso, em reconhecimento à atuação de destaque na área, o professor Fernando recebeu uma placa entregue pela vereadora Edir Sales e pelo presidente do CRF-SP, Pedro Eduardo Menegasso.

Além dele, foi homenageada a professora Silvia Storpirtis, coordenadora da Farmácia Universitária da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. O evento também contou com o Seminário Uso Racional de Medicamentos, ministrado pela assessora técnica do CRF-SP, Amouni Mourad.

A Semana do Uso Racional de Medicamentos da cidade de São Paulo foi instituída pela Lei nº 16.448/2016, que tem por “objetivo conscientizar a população sobre os riscos da automedicação, a importância do uso racional de medicamentos e do farmacêutico para a sua promoção”.

O Reitor – O professor Fernando é professor universitário e pesquisador na área de antibióticos e resistência bacteriana há mais de 20 anos. Tem Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em Farmacologia, pela Unicamp, e Aperfeiçoamento em Doenças Infecciosas pela MedicalSchool, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Escreveu cerca de 30 artigos para periódicos, apresentou trabalhos em mais de 50 congressos no Brasil e exterior e publicou 39 capítulos de livros. É Consultor do Conselho Estadual de Educação e avaliador do Ministério da Educação – MEC.