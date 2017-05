Reitor receberá homenagem do Conselho Regional de Farmácia (CRF-SP)

O Reitor da Uniso, professor Fernando de Sá Del Fiol, receberá uma homenagem do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP), no evento comemorativo da Semana do Uso Racional de Medicamentos da cidade de São Paulo, que acontecerá na próxima segunda-feira (08).

O objetivo da homenagem é reconhecer o trabalho de pessoas que se dedicam à promoção do Uso Racional de Medicamentos, evidenciando os exemplos meritórios que devem ser estimulados e seguidos.

A cerimônia terá início às 19h, na Câmara Municipal de São Paulo, no Palácio Anchieta. A Semana do Uso Racional de Medicamentos da cidade de São Paulo foi instituída pela Lei nº 16.448/2016.

O Reitor

Del Fiol é professor universitário e pesquisador na área de antibióticos e resistência bacteriana há mais de 20 anos. Tem Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em Farmacologia, pela Unicamp, e Aperfeiçoamento em Doenças Infecciosas pela Medical School, da Universidade de Harvard – EUA.

Escreveu cerca de 30 artigos para periódicos, apresentou trabalhos em mais de 50 congressos no Brasil e exterior e publicou 39 capítulos de livros. É Consultor do Conselho Estadual de Educação e avaliador do Ministério da Educação – MEC.