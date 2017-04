Robótica no Sesi

No domingo (19), a Equipe de Robótica do Sesi Cerquilho “Cerquibóticos” conquistou uma vaga inédita para o Torneio Mundial de Robótica que será disputado na Dinamarca em maio.

Essa trajetória teve início no Torneio Estadual de Robótica do Sesi numa disputa com 160 equipes da qual , os Cerquibóticos, conquistaram o 1º lugar. Classificados para a etapa nacional, os alunos Matheus, Igor, Sophia, Camila, Eduarda, Rayane, Tamiris e Júlia, acompanhados do Analista de Robótica – Aldo – e da diretora da escola – Valéria, viajaram no dia 15 para o Distrito Federal para disputar, com 74 times, uma vaga para o Mundial.

A equipe se destacou na modalidade de Programação de robôs trazendo pra casa o troféu de 1 lugar neste item e a importante classificação para o Torneio Mundial de Robótica.