Santa Casa esclarece:

A Santa Casa de Misericórdia de Cerquilho, através do seu Presidente, vem se pronunciar sobre matéria veiculada no Jornal folha de Cerquilho em 13 de maio de 2017.

Primeiramente, cabe ressaltar, que a Entidade tomou conhecimento do ocorrido apenas na data de publicação do semanário. O Dr. Samuel Rodrigues Estrada, por iniciativa própria, ao tomar conhecimento dos fatos resolveu se afastar dos plantões da Santa Casa até que sejam, devidamente, apurados os fatos. Ao tomar conhecimento dos fatos a Santa Casa de Cerquilho está tomando as seguintes providências: – como o médico citado pediu afastamento para apuração dos fatos não a que se falar em medidas para o seu afastamento; – serão levantados todos os fatos ocorridos e enviados para a Comissão de Ética Médica para apuração; – também será levado à apreciação de uma Comissão de Auditoria Externa para que seja emitido parecer a respeito dos fatos.

A administração da Entidade ressalta que em nenhum momento foi procurada pelos familiares do paciente para fornecer informações do fato e que somente teve conhecimento através de noticia veiculada no jornal Folha de Cerquilho.

Por fim, a administração da Santa Casa de Misericórdia de Cerquilho coloca-se à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Juliano Aparecido Fidelis – Presidente