Scavone adquire operação de nãotecidos agulhados da DuPont Cipatex

Cerquilho-SP e Itatiba-SP, 30 de março de 2017 – A DuPont Cipatex (DUCI), joint-venture entre DuPont do Brasil e Grupo Cipatex®, acaba de anunciar a venda de sua operação de nãotecidos agulhados para a Scavone. A operação será transferida de Cerquilho-SP para a matriz da Scavone, em Itatiba-SP. As empresas não comentam os valores envolvidos.

Com a transação, a DUCI poderá concentrar sua produção na tecnologia de nãotecidos hidroentrelaçados (“spunlaced”), em que possui diferencial tecnológico para desenvolver as melhores soluções técnicas para os clientes do Brasil e da América Latina.

“Esta decisão estratégica nos permitirá focar em materiais técnicos de alto valor agregado com nossos clientes, visando trazer as melhores soluções para as indústrias calçadista, automotiva, de filtração e para processos de limpeza industrial e institucional”, afirma Carlos Eduardo Benatto, Diretor Executivo da DUCI.

Para a Scavone, a aquisição contribui para ampliar escala produtiva e para diversificação de mercado. “Com este investimento, a companhia foca na tecnologia em que sempre foi reconhecida pela qualidade e inovação”, comenta Umberto Scarparo, Diretor Presidente da Scavone.

“Além do ganho de escala e sinergia com outra empresa do grupo que fabrica a matéria-prima, a aquisição nos coloca mais perto de nossa meta de diversificação de mercado. Antes estávamos muito concentrados no setor automobilístico e, com esse investimento, nossa atuação ficará mais bem distribuída nos setores calçadista, moveleiro e de infraestrutura,” finaliza Scarparo.

Sobre a DuPont Cipatex – DUCI

Nascida da joint-venture entre DuPont do Brasil e Grupo Cipatex®, a DUCI produz nãotecidos para diversas aplicações e com a mais alta tecnologia, atendendo às necessidades especiais e exigências diárias, investindo em inovação e oferecendo qualidade diferenciada. Os nãotecidos da DUCI garantem excelente qualidade, segurança e performance, atendendo o mercado de calçados, limpeza crítica, higiene pessoal, setor gráfico, automotivo, construção civil, químico, hospitalar, cosmético, moveleiro entre outros. Para mais informações, acesse: www.duci.com.br.

Sobre a Scavone

A Scavone, fundada em 1893 na cidade de Itatiba- SP, é especializada na produção de nãotecidos de alta qualidade, atendendo principalmente os mercados automobilístico, calçadista, moveleiro, de filtração e infraestrutura. Para mais informações, acesse: http://www.fabrilscavone.com.br/