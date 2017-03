Secretaria de Educação oferece oficina a Professores e Coordenadores Pedagógicos

Dada a importância de uma formação interdisciplinar para o melhor aproveitamento, tanto do professor como do aluno, no último dia 3, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura ofereceu aos professores do 5º Ano do Ensino Fundamental, Professores que trabalham com alfabetização na EMEBE e Coordenadores pedagógicos do Ensino Fundamental I, a oficina “Neurociência e Educação Matemática no estudo da Discalculia – métodos que auxiliam o diagnóstico e propostas de intervenção”, que dentre seus objetivos, buscou contribuir para um diagnóstico mais abrangente e confiável do perfil de habilidades e dificuldades dos educandos, facilitando o desenvolvimento de intervenções educacionais importantes que podem ser aplicadas em sala de aula.

Durante a oficina, que foi ministrada pela formadora Nicole F. H. dos Santos, Mestre em Neurociência e Cognição pela Universidade Federal do ABC, foi apresentado um panorama geral sobre a Discalculia do Desenvolvimento e funções cognitivas fundamentais para a educação matemática, e foi também proposto métodos de intervenções que auxiliam no desenvolvimento cognitivo por meio de jogos, subsidiando os professores no desenvolvimento de seu trabalho em sala de aula.

Fonte: Prefeitura de Cerquilho.