Segurança: Cidade será videomonitorada

De acordo com nota divulgada no site oficial da prefeitura de Cerquilho, um sistema de monitoramento, por câmeras de segurança, será instalado em pontos estratégicos da cidade.

O equipamento, adquirido pela prefeitura, é o mesmo que foi utilizado no período de carnaval e que, além de monitorar o evento, contribuiu para flagrar três traficantes que tentavam vender drogas durante os dias de festa.

Conforme a direção da Guarda Civil Municipal (GCM), as câmeras – quatro Speed Dome e seis normais – irão monitorar a cidade durante 24 horas. O objetivo é contribuir com a redução dos índices de criminalidade, especialmente, tráfico de drogas, furto de veículos e outros tipos de ocorrências. Os locais para a instalação das câmeras estão sendo avaliados pela GCM. As imagens passam a auxiliar em identificações de ações criminosas, onde assim podem ser acionadas viaturas até o local. As gravações serão arquivadas, podendo ser utilizadas inclusive nas investigações policiais.