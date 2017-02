Sicredi apoia maior evento de empreendedorismo do Brasil

Feira do Empreendedor 2017, do Sebrae-SP, deve reunir mais de 150 mil pessoas no Anhembi;

Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, São Paulo se torna a capital do empreendedorismo. A sexta edição da Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae-SP, maior evento do gênero no País, espera atrair mais de 150 mil pessoas, que poderão assistir a palestras, receber consultoria gratuita e conhecer as tendências e inovações de diferentes áreas relacionadas ao empreendedorismo.

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 3,4 milhões de associados e 1.500 agências em todo o país, é um dos principais patrocinadores do evento em 2017 e, além de marcar presença com estande, oferecerá orientação sobre serviços e soluções financeiras além de três palestras gratuitas ao público. As apresentações acontecem na terça-feira (21), na Sala do Conhecimento, e abordarão como cooperativas de crédito podem ser instrumento de apoio e gestão para empreendedores além de cenários e oportunidades no mercado de cartões de crédito no país, com executivos do Sicredi.

Gustavo Caetano, fundador da startup Sambatech, falará, a convite do Sicredi, sobre como inovação e simplicidade são temas diretamente interligados e podem ser utilizados por qualquer empreendedor.

Em 2017, o evento será temático e dividido no formato de “Cidade Empreendedora”. Os visitantes poderão conhecer estabelecimentos de alto padrão de qualidade em pleno funcionamento, participar da Vila da inovação ou do Campus do Conhecimento. Para quem quiser tirar dúvidas sobre o setor finanças, a Vila do Crédito oferece atendimento e consultoria. Uma equipe do Sicredi estará presente para identificar possibilidades de crédito e outros serviços que possam desenvolver micro e pequenos empreendedores.

Crescimento e expansão

O Sicredi inaugurou em 2016, em São Paulo, a primeira agência de uma instituição cooperativa no centro financeiro do País. A agência, situada na Avenida Paulista, apresentou também a nova marca, mais moderna e alinhada ao perfil dos seus associados, que reposiciona o Sicredi com foco na presença nacional, com atuação regional e, consequentemente, na categoria de instituições financeiras cooperativas no Brasil.

Neste ano, de acordo com o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, a atuação em São Paulo será ampliada, com a abertura da quarta agência na capital ainda no primeiro semestre de 2017. “No ano passado, lançamos nossa nova marca e inauguramos uma agência na Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo. Isso foi um marco para o cooperativismo de crédito do Brasil. Regiões relevantes como Ribeirão Preto, Campos dos Goytacazes e também o bairro da Moóca, em São Paulo estão no mapa do Sicredi e não vamos parar por aí. Cada vez mais demonstramos que nosso lema: presença nacional com atuação regional é efetiva e faz a diferença na vida do associado”, adianta o presidente. Ao todo, o Sicredi já está presente em mais de 100 cidades de São Paulo, que se somam às mais de 1500 agências em todo o Brasil.

Serviço: Feira do Empreendedor SEBRAE

Quando: 18 a 21 de fevereiro de 2017, das 10h às 21h

Onde: Pavilhão Anhembi Parque – Av. Olavo Fontoura, 1209- São Paulo – SP

Entrada franca

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,4 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 20 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.