Sicredi é reconhecido com selo de Empresa Cidadã

Rotary Club de São José do Rio Preto concedeu a homenagem à Cooperativa Sicredi Noroeste SP

A Associação Brasileira da The Rotary Foundation (ABTRF) concedeu à Cooperativa Sicredi Noroeste SP a menção de Empresa Cidadã. A reunião aconteceu no dia 6 de fevereiro, no Rotary Club São José do Rio Preto – Palácio das Águas. O reconhecimento comprova a responsabilidade social de empresas privadas em parceria com o Rotary Club local.

O Programa Empresa Cidadã é um projeto de contribuições, em que a empresa se compromete a fazer contribuições mensais. Os recursos arrecadados com as doações são encaminhados para os programas sociais, humanitários e ambientais patrocinados pela ABTRF em todo o mundo, como ajuda às famílias carentes ou o combate à paralisia infantil.

De acordo com o presidente da Cooperativa Sicredi Noroeste SP, José Paulo Rodrigues, o selo reafirma as ações que o Sicredi desenvolve nas comunidades onde atua. “É com muito orgulho que recebemos a condecoração de Empresa Cidadã, firmando este compromisso tão importante, de ajudar com questões sociais, humanitárias e ambientais, sempre em prol da comunidade” afirma.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,4 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 20 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.