Sicredi inaugura 15ª agência na Grande São Paulo

Aberta nesta quarta-feira, 29 de março, unidade da Moóca é a primeira com o novo conceito de arquitetura ambiental da instituição financeira cooperativa. Ao todo, já são 127 agências no estado

No mesmo dia em que anunciou um crescimento de aproximadamente 30% em seus resultados no último ano, o Sicredi ampliou ainda mais sua atuação na Grande São Paulo, com a abertura da 15ª agência no maior centro financeiro do País. Em 2016 a instituição financeira cooperativa contabilizou aproximadamente R$ 1,9 bilhão em resultados e inaugurou sua flagship store na Avenida Paulista, endereço emblemático da capital. Agora, foi a vez do bairro da Moóca receber uma nova unidade. A iniciativa é da cooperativa Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP.

O diferencial da agência, localizada na Avenida Paes de Barros, é o fato de ser a primeira com o novo conceito de ambientação arquitetônica, que busca explorar um dos principais diferenciais da instituição, o relacionamento. O projeto desenvolvido pela consultoria Interbrand traz um conceito mais moderno, espaços de relacionamento, salas que podem ser utilizadas pelos associados e um amplo café, além dos tradicionais caixas eletrônicos e espaços de gerentes de relacionamento. A ideia é que o diferencial cooperativo seja também estendido à experiência de atendimento financeiro.

No mesmo dia, foi inaugurado outro ponto de atendimento, junto à Associação Comercial e Industrial de Mauá (ACIAM), na região metropolitana da capital. Com isso, o Sicredi chega a 127 agências no Estado de São Paulo – número que não para de crescer. Ao todo, são 1.500 espalhadas pelo Brasil, atendendo 3,5 milhões de associados – como são chamados os correntistas da instituição.

A principal diferença entre as instituições financeiras cooperativas e os bancos tradicionais é que elas distribuem o resultado (lucro) entre os associados, que definem o rumo do negócio durante as assembleias, por meio de voto. O conceito de gestão transparente e colaborativa é estimulado por meio das reuniões de prestações de contas periódicas. Em 2016, por exemplo, as cooperativas Sicredi do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro geraram um resultado de R$ 354 milhões.

Outro ponto positivo é que as cooperativas oferecem taxas e tarifas mais competitivas que o mercado e mantêm o dinheiro captado nas regiões nas quais estão instaladas, fomentando a economia local. “Nossa intenção é gerar negócios para nossos associados e suas cidades, oferecendo um serviço financeiro personalizado, humano e a um preço justo”, enfatiza o presidente da Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, Jaime Basso.

Durante a inauguração da agência da Moóca, ele destacou a importância do relacionamento com a comunidade: “nosso atendimento é muito próximo, pois queremos entender a real necessidade dos associados – e não bater metas de venda de soluções financeiras. Esse conceito tem sido muito bem aceito em São Paulo. Fica aqui meu agradecimento, em especial aos moradores da Moóca, que estão nos recebendo de braços abertos”.

O presidente da Sicredi Participações S.A. e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, também marcou presença no evento de inauguração, juntamente com o CEO do Banco Cooperativo Sicredi, Edson Nassar, o diretor superintendente da Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, Moacir Niehues, outros diretores e gerentes do Sicredi, autoridades e moradores do bairro.

Dasenbrock adianta que a atuação em São Paulo será ampliada, com a abertura de mais cinco agências na região metropolitana no decorrer de 2017. “Cada vez mais demonstramos que nosso lema ‘presença nacional com atuação regional’ é efetivo e faz a diferença na vida dos associados e das comunidades nas quais o Sicredi está inserido”, argumenta o presidente, que também é secretário-geral do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU).

Além disso, no modelo de negócio de uma instituição financeira cooperativa, todas as decisões são tomadas de forma coletiva. “Cada associado tem direito a um voto e ajuda a definir quais os rumos da sua cooperativa. E isso acontece todo ano, durante as assembleias, quando são definidas as ações do próximo período fiscal, como, por exemplo, os investimentos e a distribuição de lucro ao capital dos associados – como fizemos nas nossas assembleias deste ano. Literalmente, podemos dizer que aqui temos mais do que clientes. Temos associados, que são donos do negócio”, finaliza Jaime Basso.