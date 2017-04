SICREDI – Participar, evoluir e construir juntos faz a diferença nas nossas vidas

Sicredi Nossa Terra realiza Assembleias 2017, apresentando a nova marca do Sicredi, a Cooperativa reúne associados para divulgar o balanço de 2016, decidir juntos os rumos do negócio e um espaço exclusivo para as crianças;

A Sicredi Nossa Terra iniciou as assembleias de núcleos, momento em que os associados têm ainda mais voz e vez. As assembleias vão até o dia seis de abril, as primeiras aconteceram no Paraná, seguindo para São Paulo.

Na última qunta-feira (30), foi a vez da cidade de Cerquilho, que recebeu mais de 500 associados e convidados na assembleia, momento de prestar contas de forma transparente. Nesses encontros, os associados são informados sobre a gestão e o desenvolvimento da Cooperativa de Crédito, além dos planos para o ano.

A novidade de 2017 é um espaço exclusivo para as crianças, com atividades que tratam sobre educação financeira, “de uma forma lúdica, pretendemos abordar o tema com as crianças, as atividades apresentam situações que proporcionam a vivência e despertam para a importância de poupar para o futuro” destaca a presidente Maura Carrara.

Atualmente, o Sicredi conta com 3,4 milhões de associados e 122 Cooperativas de Crédito filiadas. E todos esses associados, localizados em 20 estados brasileiros, terão a chance de mostrar a sua opinião e o que acreditam ser melhor para a sua Cooperativa. Muitas questões são decididas em votação. Cada associado tem direito a um voto e todos os votos têm o mesmo peso, além dos mesmos direitos e deveres.

Não por acaso, as Assembleias Sicredi 2017 têm como tema “Participar, evoluir e construir juntos faz a diferença nas nossas vidas”, os associados têm contato com a nova marca, que representa a evolução da instituição financeira.

Mayara Kopceski – Assessora de Comunicação e Marketing