Soltar fogos pode dar cadeia, render multas e indenizações no Brasil

Qualquer cidadão comum, politico ou religioso poderá responder processo (crime), através de ação pública ao usar fogos de artifícios em comemorações, seja ela qual for.

PODEMOS COMPRAR UMA ARMA, MAS NÃO DEVEMOS USA-LA, OS FOGOS SÃO ARMAS, ‘NÃO USE, NÃO COMPRE’.

PREMEDITAÇÃO

AO COMPRAR FOGOS DE ARTIFÍCIOS VOCÊ ASSUME O RISCO DE FERIR, MUTILAR, POLUIR E MATAR, NÃO ADIANTA JOGAR A CULPA NA FATALIDADE, DEFEITO OU MANUSEIO. (..)

Ao soltar fogos, poderá ser processado por diversos crimes: extrema crueldade contra animais e crianças, danos a prédios públicos e privados, poluição sonora, poluição do ar, prejudicando a saúde pública, colocando em ‘risco a vida’ de pessoas e animais, perturbação da paz entre outros, ferindo leis Ambientais e Contravenções Penais.

Os processos mais volumosos são contra políticos, pastores, padres, bêbados, torcedores e traficantes. Estes são os perfis de quem mais faz uso desta prática criminosa, perigosa, perniciosa, poluidora e perturbadora, pode render improbidade administrativa para prefeitos e secretários que promovem a queima de fogos, assim como também perder a guarda de seus filhos, sejam eles adotados ou não, caso venha a ser prejudicado pelos fogos que você usou.

Aviso aos cidadãos fogueteiros: na insistência nesta pratica cruel e mortal, através de ação pública o processo crime deve começar através de um boletim de ocorrência policial (BO), após isso, representar em instâncias de seu Fórum, poderá chamar a polícia militar a qualquer hora do dia ou da noite para notificar os infratores.

OBS – Se tiver receio de (expor sua integridade física) por saber que (normalmente) quem solta fogos (atualmente) é traficante, alcoólatra, religioso mal intencionado, bandidos comuns ou políticos, peça sigilo se desejar, apenas tenha o endereço do (meliante) em mãos, jamais desista, proteja sua família e seus animais.

EMBORA AINDA NÃO EXISTA “LEI” ESPECIFICA QUE PROÍBAM AS PESSOAS DE ADQUIRIR PRODUTOS NOCIVOS E PERIGOSOS, NADA IMPEDE DO CIDADÃO SER PROCESSADO PELO USO DO MESMO.

Pedido de indenizações: O cidadão poderá exigir, perante a justiça, o ressarcimento por todos os males que os fogos causam, entre elas: despesas no tratamento do animal ou da família, prejuízos financeiros, etc. Milhares de fogueteiros inclusive religiosos e políticos, respondem por processos milionários.

Comércio de fogos

Pessoas residentes a menos de 2km de distâncias da venda de fogos, podem se reunir com a comunidade local com boa educação comunicando o comerciante que saia de seu bairro, caso não ocorra, pode ser pedido uma medida cautelar, ou tutela de urgência para que todos os bens do comerciante sejam bloqueados em favor das vítimas que, por ventura, venham a sofrer danos futuros, como explosões em sua rua, dependendo do estoque, estas empresas podem matar centenas de pessoas e causar milhões em prejuízos financeiros.

Para o desastre ocorrer basta uma fagulha, um balão, raios entre outras colocando sua vida e toda a comunidade em risco de mutilações e morte, portanto, faça tudo para não ter estas casas, altamente destrutivas, por perto.

Danos a saúde humana e animal

Os animais possuem ouvidos superiores à sensibilidade humana, o som é insuportável, intimidador e aterrorizante. O susto para crianças, animais, pessoas com transtorno autista, microcefalia (doença originária da dengue) e principalmente idosos, (O PERIGO É DE MORTE SÚBITA).

Animais em extinção importantíssimos no controle de insetos da Dengue, também são mortos devido aos fogos.

Todos os animais sofrem com a poluição e barulho, mas as andorinhas são, sem dúvida, as mais violentadas, viajam milhares de Km, chegam debilitadas pela fome, precisam sobreviver aos agrotóxicos, venenos “caseiros”, etc., as sobreviventes precisam ainda enfrentar os mortais fogos de artíficios.

A “estadia” das andorinhas no Brasil se torna um terror, justamente na época de sua reprodução que se dá em novembro, dezembro e janeiro, época da farra humana que não respeita ninguém, o barulho causado pelos fogos se não as matarem imediatamente, fogem aterrorizadas para longe abandonando forçadamente seus filhotes a morrer por inanição. Cada andorinha que visita nosso país devora mais de 25mil mosquitos da dengue diariamente, mas os prefeitos preferem envenenar seu cardápio predileto, matando todos os predadores da dengue com veneno, transformando a doença em epidemia.

Acredita-se que em muita cidade brasileira, neste ano de 2017, seja marcada a extinção desta espécie no Brasil.

O susto que os animais sofrem com fogos traz consequências graves na produção de leite, carne e ovos, trazendo prejuízos milionários na agricultura, acredite, até as plantas e árvores sentem, adoecendo e produzindo menos frutos.

Quem possui peixes em aquários, o simples bater de mão no vidro ecoa com uma bomba em seus ouvidos hipersensíveis, imagine rojões e morteiros! O explosivo altera as glândulas de secreção e desestruturam as vértebras do peixe, causando-lhe a morte.

A queima de fogos nas praias é genocida, os peixes maiores podem fugir para longe, mas os filhotes, peixes menores, corais entre outras espécies, perecem aos milhares, portanto, o prefeito que permite esta atrocidade merece ser processado como criminoso e genocida, soltar fogos em praias é o mesmo que pescar com bombas, é crime.

O susto provocado por bombas pode causar morte ou disritmia em crianças de 0 a 6 anos de idade entre outras doenças graves, paradas cardíacas como acontece nas aves é comum, principalmente, os beija-flores e andorinhas em extinção que morrem aos milhares, uma bomba pode deixar surdo seu cão ou seu filho, matar pássaros, além de aumentar a poluição do ar e sonora, que já é extrema.

Milhões de adultos e crianças morrem ou ficam mutilados em função dos fogos, todos os anos, na natureza o prejuízo é imensurável.

A ciência comprovou que a fumaça dos fogos não se dissipam, e sim, transformam-se em agentes altamente cancerígenos, atacando principalmente a parte neurológica das crianças, mulheres grávidas que respiram a fumaça tóxica dos fogos, seus bebês podem nascer sem cérebro ou com defeitos genéticos graves.

INFELIZMENTE TEMOS UM PODER PUBLICO CORRUPTO E UMA JUSTIÇA OMISSA QUE PERMITE QUE TAIS ATROCIDADES CONTINUEM OCORRENDO, POR ISSO, É IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS EM ACABAR, DEFINITIVAMENTE, COM MAIS ESTE TIPO DE DROGA CANCERIGINA VENDIDA ABERTAMENTE ATÉ PARA CRIANÇAS.

VALE LEMBRAR QUE EM 35 MUNICÍPIOS PREFEITOS, RESPONSÁVEIS PELA SAÚDE HUMANA E ANIMAL, ABOLIRAM ESTA PRATICA CRIMINOSA NA CIDADE QUE ADMINISTRAM.

Cidadão responsável e consciente não comemora a custa do sofrimento e desgraça alheia. Seja uma pessoa de bom senso, grite, extravase, solte o folego, mas não perturbe a paz das crianças, dos animais, dos idosos, dos doentes, enfim… Agora você já sabe que soltar fogos não é tradição, e sim, uma maldição, um desrespeito!

