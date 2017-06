TATUÍ – AGENTES DE TRÂNSITO RECEBEM NOVOS UNIFORMES

Na quarta-feira (20), a prefeita Maria José Vieira de Camargo e o vice-prefeito Luiz Paulo Ribeiro da Silva fizeram a entrega dos novos uniformes dos Agentes de Trânsito, servidores públicos que prestam um significativo trabalho junto ao Departamento de Mobilidade Urbana. Os novos uniformes – kit completo – irão trazer mais segurança e garantem maior visibilidade a todos, já que os mesmos trabalham grande parte do tempo nas ruas. Os novos uniformes seguem também padrões internacionais e normas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), além de recomendações da Associação Nacional dos Agentes de Trânsito. Presentes ainda ao ato de entrega, estiveram o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, José Roberto Xavier da Silva, o diretor do Departamento de Mobilidade Urbana, Yustrich Azevedo e o vereador Miguel Lopes Cardoso Júnior. FONTE: PREFEITURA DE TATUÍ.