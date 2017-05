TATUÍ – DUAS AÇÕES INFANTIS ESTÃO PROGRAMADAS NO CEU DAS ARTES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

De 20 a 24 de maio duas ações para as crianças e as famílias estão programadas nos equipamentos culturais da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude da Prefeitura de Tatuí. No CEU das Artes, o grupo “Garagem e Cia”, exibirá neste sábado, dia 20, e domingo, dia 21, às 17h, o espetáculo infantil “Quem Casa Quer Casa”, escrito por Tatiana Belinky, com direção e adaptação de Paulinha Flash, que também assina os figurinos. A história gira em torno de Lelé, uma lesma que vive à procura de um marido. No elenco estão Cesar Santos, Tamires Carvalho, Douglas Anhaya, Marcelo Ferraz, Kaique Cabral, Raissa Matos, Rick Ribeiro e Mat Kaytan, além dos músicos Magali Ribeiro, Yuri Proença e Paulinha Flash. A sonoplastia é de Magali Ribeiro, Yuri Proeça e Paulinha Flash, a maquiagem de Mat Kaytan, a iluminação ficará por conta de Rodrigo Cotrim, a cenografia, os adereços do grupo e a contrarregragem de João Coelho e produção de Robson Carriel. Já na Biblioteca Municipal “Brigadeiro Jordão”, o grupo de contadores de histórias Poesia Viral apresentará o trabalho “Aldeia de Histórias”, no dia 24 de maio, quarta-feira, às 10h e às 15h. O grupo realiza projetos de incentivo à leitura, intervenções poéticas, contação de histórias e oficinas e conta com os atores e poetas Eliza Morenno e João Pedro Fager, que possuem dez anos de experiência tanto na área artística quanto acadêmica e educativa. Eles têm como principais contratantes a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, SESC’s de diversas regiões do país, além de escolas e bibliotecas. O CEU das Artes fica na Rua Ana Rosa Monteiro nº 475, Vila Santa Helena, telefone (15) 3259-5340. E a Biblioteca Municipal está situada na Praça Martinho Guedes nº 12, telefone (15) 3259-5647. Prefeitura de Tatuí.