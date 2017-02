Tatuí – Enfermeiros participam de capacitação em pediatria de urgência

Tweet no Twitter

A Secretaria Municipal de Saúde realizou na terça-feira (14), no Plenário “Vereador Lourenço Cristobal Blanco”, na Câmara Municipal, um treinamento para 20 enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde, Programa Saúde da Família e Pronto Socorro, focado na questão da Neonatologia e crianças em parada cardiorrespiratória.

O curso foi promovido pelo serviço de Educação Permanente, com duração de 5 horas. Ministrado pelo enfermeiro e diretor de Urgência e Emergência, Antonio Cesário Neto, o treinamento focou a emergência em pediatra e parada cardiorrespiratória na criança e no bebê, com teoria e prática de massagens cardíacas em bonecos.

Na quinta-feira (16), mais 20 enfermeiros da rede municipal de Saúde participaram do mesmo treinamento.

Imprensa Prefeitura de Tatuí