TATUÍ – MC DONALD´S IRÁ GERAR 60 EMPREGOS E DEVE INAUGURAR EM SETEMBRO

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na terça-feira (13), no Paço Municipal, a prefeita Maria José Vieira de Camargo recebeu a visita do diretor de Sustentabilidade da Rede Mc Donald´s para a América Latina Leonardo Correa de Souza Lima, o diretor de Expansão Francisco Morais e o Operador Franqueado da Rede Mc Donald´s para a Região de Sorocaba Cláudio Costa. Também presente, o corretor de imóveis Murilo Marques de Oliveira.

Em Tatuí, o restaurante terá 200m2 e a opção ainda para Drive Thru. A previsão de inauguração é no próximo mês de setembro. Serão gerados 60 empregos, entre atendentes de restaurante e gerente. Pessoas com deficiência também poderão concorrer às oportunidades. Os interessados devem ser maiores de 16 anos e não é exigida experiência anterior.

O restaurante do Mc Donald’s em Tatuí ficará entre a Avenida Cel. Firmo Vieira de Camargo e a rua Professor Francisco Pereira de Almeida. As contratações serão intermediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Mas os currículos podem ser enviados também para o email: talentos@somcdonalds.com.br. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão alimentação no local, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-transporte e plano de carreira.

Fonte: Imprensa Prefeitura de Tatuí.