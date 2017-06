TATUÍ – NOVO COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR É APRESENTADO AO PODER EXECUTIVO

Na terça-feira (19), a prefeita Maria José Vieira de Camargo recebeu a visita do Comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar de Itapetininga, Major PM Benedito Tadeu Galende. Ele apresentou o Capitão PM Luiz Antonio da Silva, o novo Comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, que administrará o efetivo policial de Tatuí, Capela do Alto e Quadra – em razão da promoção do Capitão PM Kléber Vieira Pinto (agora Major, assumiu a Coordenação de Operações da PM em Avaré). Participaram ainda conosco da reunião, o secretário Luiz Gonzaga Vieira de Camargo (Governo) o secretário José Roberto Xavier da Silva (Segurança Pública e Mobilidade Urbana), o Comandante da GCM Fábio Luciano Leme e o diretor de Segurança Pública, Francisco Carlos Severino. Desde o início do ano, Tatuí já recebeu – como reforço policial – duas novas guarnições (duas viaturas e quatro soldados), que tem atuado no patrulhamento da cidade. FONTE: PREFEITURA DE TATUÍ.