Tatuí – Secretaria da Saúde faz Campanha de Prevenção a DSTs no Carnaval

O Ambulatório de Infectologia da Secretaria da Saúde de Tatuí realizará uma campanha de prevenção a Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), neste Carnaval.

A coordenadora do Ambulatório, Aline Tochinski de Camargo, explica que serão entregues, aproximadamente, 7.200 preservativos e folders com orientações e aconselhamentos sobre as DSTs, testes rápidos (como e onde fazer) e dúvidas em geral.

As ações serão no dia 25, sábado, das 11h às 13h no Folia na Praça da Matriz; das 16h às 19h no Carnarock Fábrica Pub; das 22h à 1h no Baile do Bonde do Clube Renascer 3ª idade e das 22h à 1h no Baile Azul e Branco do Clube de Campo. No dia 26, domingo, das 16h às 19h na Matinê Folia na Praça da Matriz e das 22h à 1h no Baile de Carnaval do Clube de Campo. Dia 27, segunda-feira, das 22h à 1h no Baile Thunder Folia do XI de Agosto; das 22h à 1h no Baile a Fantasia da Banda do Bonde no Clube Renascer 3ª idade e das 22h à 1h no Baile de Carnaval do Clube de Campo. Já no dia 28, último dia de Carnaval, a ação será das 16h às 19h, na Matinê Folia na Praça da Matriz.

Quem tiver qualquer dúvida sobre DSTs, testes ou exames pode procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento no Ambulatório de Infectologia, que fica na Travessa Monsenhor Magaldi nº 296, Centro, próximo a Maternidade. Mais informações: (15) 3259-1564 ou (15) 3259-6358.

