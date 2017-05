TATUÍ – SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZA PARCERIA COM O CREAS

O Setor de Educação Ambiental da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente firmou uma parceria com o Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) para desenvolver um trabalho de educação ambiental com os adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. De acordo com a engenharia ambiental Karina Camargo de Sousa o primeiro encontro aconteceu na quarta-feira, dia 17 de maio, no CREAS, e abordou o tema Biodiversidade com direito a uma oficina de dobraduras. “Nossa próxima atividade já tem data marcada para a Semana do Meio Ambiente de Tatuí e acontecerá no Núcleo de Educação Ambiental”, ressalta Karina. Prefeitura de Tatuí.