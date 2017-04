Teatro nas Praças da cidade

Nos meses de fevereiro e março as praças de Cerquilho se encheram de cor, alegria e muita arte. O Grupo Teatral “Gente de Quem?” circulou pelas praças cerquilhenses, Praça dos Colibris, Praça das Mangueiras, Praça da Bíblia e Praça Presidente Kennedy, com o processo artístico “O Colecionador de Primaveras”, inspirado no texto de Lucimara Portela. O espetáculo infantil conta as histórias e confusões de um reino repleto de magia, risos, comida, primaveras e um rei gagá e o reino de lá. O projeto do grupo trouxe, à comunidade, uma das mais belas aproximações com a arte, através da mágica teatral. O fomento à cultura no interior paulista é um dos grandes sonhos do “Gente de Quem?”, que vem se aproximando, cada vez mais, da realidade desde que o grupo iniciou suas atividades em 2013. O trabalho do grupo não para e é certo que, enquanto essa chama estiver acessa, a arte no interior só tende a crescer.



Elenco: Felipe Alduino, Giovana Rodrigues, Giovanna Vieira, Jaqueline Medeiros e Vinícius de Mello.

Direção: Vitória Cardoso.

Provocação: Rodrigo Cassiano.

Produção: Anderson Nascimento e Regimila.

Fotos: Samara Fernandes