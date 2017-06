TIETÊ – 5º Ecopedal arrecada 850 quilos de alimentos para o Fundo Social

Tweet no Twitter

Evento no parque ecológico reuniu cerca de 350 ciclistas;

No domingo, 28 de maio, foi realizada a 5ª edição do Ecopedal Solidário no Parque Ecológico Cornélio Pires.

Foram 30 quilômetros de trilhas que exploraram as paisagens naturais de Tietê e reuniram cerca de 350 ciclistas que em conjunto com os organizadores do evento arrecadaram 850 quilos de alimentos que foram entregues para o Fundo Social de Solidariedade de Tietê.

O prefeito Vlamir Sandei esteve prestigiando e evento e ajudou a carregar o caminhão da prefeitura com os alimentos doados, junto com a vice-prefeita, Ana Madureira e a presidente do Fundo Social de Tietê, Natalia Silva Sandei.

Stands de equipamentos, sorteios de brindes e espaço de convivência foram montados para proporcionar ainda mais bem-estar aos praticantes da modalidade esportiva.

O evento também contou com barraca de alimentos que teve o valor revertido ao Recanto Rogério de Souza que auxilia dependentes químicos de álcool e drogas a conquistar a recuperação.

O Ecopedal é uma realização da equipe 100 Fronteiras Team e conta com o apoio da prefeitura de Tietê através das Secretarias de Esportes, Juventude e Lazer e SEMADES.

