Tietê – Futsal feminino é tetracampeão em Itu

A escolinha de futsal feminino de Tietê está em plena atividade, comandada pelo professor Ricardo Francisco Allara, a equipe de base fez um amistoso contra Santa Bárbara no sábado, 18 e venceu por 2×1.

No domingo dia 19 a equipe adulta foi tetra campeã da Copa Itu e ainda ganhou como melhor ataque e melhor defesa do campeonato.

O professor Ricardo parabenizou as atletas pelo desempenho e agradeceu ao secretário de Esportes, Diego Fernando Garcia pelo esforço e dedicação com o esporte.

