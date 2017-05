Tietê recebe Circuito Sesc de Artes em 6 de maio

Música, dança, teatro, circo, cinema, artes visuais e literatura integram a programação do Circuito Sesc de Artesque retorna mais um ano na Praça Dr. Elias Garcia, em Tietê, em 6 de maio (sábado). Realizado pelo Sesc São Paulo, o evento itinera por mais 118 cidades do interior, litoral e Grande São Paulo com todas as atividades gratuitas e livres para todos os públicos.

O Circuito Sesc de Artes é um dos projetos que o Sesc São Paulo realiza para inspirar os diversos usos dos espaços públicos – lugares de convivência, encontro e democratização do acesso à cultura e artes em geral.

Sobre o Circuito Sesc de Artes 2017

A programação envolve 80 trabalhos artísticos com 529 artistas em 882 apresentações, sempre de sexta a domingo. As apresentações serão realizadas em espaços públicos, como praças e ruas com cerca de 700 horas de programação. Nessa iniciativa, o Sesc SP tem a parceria das prefeituras e sindicatos do comércio locais. Para a coordenação dos trabalhos, 21 unidades do Sesc em todo o Estado estão envolvidas na realização do evento que ocorre em cidades de suas regiões.

PROGRAMAÇÃO CIRCUITO SESC DE ARTES

ROTEIRO 4

Tietê – Praça Dr. Elias Garcia – 6 de maio – a partir das 16h

Gabinete de Curiosidades e Habilidades

Programação inspirada pelos “traveling shows”, antigos carros itinerantes que iam de cidade em cidade apresentando toda sorte de atrações artísticas e curiosidades. Projeto cenográfico: William Zarella.

Óculos 3D

Ralph Friedricks (SP)

Nesta oficina, o participante aprende os princípios de funcionamento dos óculos 3D na prática. Depois de confeccionar seus próprios óculos com gelatinas vermelha, azul e papel, poderá testá-los assistindo vídeos.

Curta(s) Chaplin

Exibição de curtas-metragens dirigidos e protagonizados pelo cineasta e ator inglês Charles Chaplin, criador do personagem Carlitos.

Palavra + Imagem

Com Circo de Trapo (SP)

Acervo de livros ilustrados será oferecido por dupla de mediadores de leituras individuais e compartilhadas.

Travessias de Rosa a Cândido

Grupo Flor de Chita (SP)

Os textos, causos e canções que integram esta intervenção poética-literária se originam da imersão artística que o grupo realizou nos universos do escritor Guimarães Rosa e do crítico literário Antonio Candido. Essas duas referências e o imaginário em torno delas se encontram e inspiram a criação de personagens que compõem a apresentação.

Passagem

Cia. Primeiro Ato (MG)

Instigado pela dinâmica das cidades contemporâneas, em que as pessoas caminham apressadas sem se notar, o grupo criou este espetáculo que tem como norte o olhar. Os dançarinos exploram o espaço da rua e lançam olhares para o público, convidando-o para uma nova visada sobre a cidade.

Irmãos Zíngaros

Cia. Circo Delírio (SP)

Fazendo referência ao universo dos artistas itinerantes, a dupla de artistas apresenta esquetes que se valem da comédia física, do humor ácido e da participação do público. Cadeiras, chapéus e garrafas são alguns dos objetos do dia a dia que se transformam em malabares pouco convencionais.

Cine Concerto – A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971)

Trupe Chá de Boldo (SP)

Relembrando a emoção de quando a trilha musical era tocada ao vivo nos cinemas, esta exibição traz a banda paulista Trupe Chá de Boldo interpretando A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971). O grupo paulistano recria a trilha original e acrescenta temas atuais ao áudio original.

SERVIÇO

Circuito Sesc de Artes 2017

Local: Praça Dr. Elias Garcia/Tietê-SP

Quando: 6 de maio, sábado, a partir das 16h.

Quanto: Grátis.

Classificação: Livre.

Confira a programação completa: sescsp.org.br/circuitosescdeartes

