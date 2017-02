Tietê – Vlamir Sandei faz encerramento de Curso de Artesanato em Palha de Milho

Curso foi uma parceria entre Assistência Social e Sindicato Rural de Tietê;

Na sexta-feira, 17, o prefeito Vlamir Sandei esteve presente no encerramento do curso oferecido pelo Sindicato Rural de Tietê em conjunto com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de artesanato em palha de milho, no CRAS-Povo Feliz.

O curso foi realizado entre os dias 13 a 17 de fevereiro e contou com 15 alunos. O objetivo do curso foi ensinar os participantes a transformar a matéria-prima existente no campo, em arte e fonte de renda.

O prefeito Vlamir Sandei falou da importância de criar objetos que refletem a cultura da cidade, que podem, também, gerar fonte de renda alternativa para os munícipes e parabenizou os alunos pela qualidade das produções realizadas. Vlamir lembrou de como é difícil lidar com a matéria-prima usada no curso “quando eu trabalhava na roça, eu tinha contato com a palha de milho, sei da dificuldade em trabalhar com esse material e parabenizo vocês pela dedicação em realizar esse trabalho”.

O presidente do Sindicato Rural, Tony Persona comentou sobre a parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e agradeceu o apoio do CRAS-Povo Feliz que acolheu o projeto.

Os próximos cursos promovidos pelo Sindicato Rural com apoio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social acontecem no dia 13/03, curso de alimentação saudável na Escola Profissionalizante Domingos Marcieri e entre os dias 20 e 24/03 será realizado o curso de artesanato em bambu na Fazenda Esplanada.

Os interessados devem comparecer no Sindicato Rural de Tietê com RG e CPF. O Sindicato fica na Rua São Benedito, 169.

_____________________________

Secretaria de Governo e Coordenação

Prefeitura do Município de Tietê