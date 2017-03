Tom Cavalcante apresenta o show “STOMDUP” em Cerquilho

A Teatro GT traz para o interior do Estado de São Paulo, Tom Cavalcante em seu espetáculo “Stomd Up”, com apresentação 25 de março (sábado), no Teatro Municipal.

Sinopse

Sucesso de público, com plateia lotada em todas as suas apresentações, o espetáculo “Stomd Up” levanta voo e visita as principais cidades e capitais do Brasil. O espetáculo adiciona ao humor e talento únicos do artista uma inédita produção em apresentações desse gênero.

Os arranjos musicais têm a direção dos maestros Lucas Lima e Eduardo Lages consagrado desde 1977 como “maestro do rei Roberto Carlos”. No palco, Tom canta suas perfeitas imitações de grandes nomes da música, entre outras surpresas.

Cada apresentação tem seus diferenciais únicos, pois Tom trabalha suas crônicas e piadas em cima das atualidades do Brasil e do mundo, com uma boa dose de improviso, que ele domina tão bem. As observações do comportamento humano e o olhar atento sobre a política do país somam-se às hilariantes imitações de personalidades da televisão e aos personagens originais do humorista, como o hilário João Canabrava, O velho contador de causos Sr. Venâncio, a petulante doméstica Jarilene.

Tom Cavalcante

Um dos maiores humoristas do Brasil, Tom Cavalcante carrega o raríssimo dom de captar a essência do comportamento humano de cada indivíduo e traduzi-la com absoluta riqueza de detalhes no gestual, no olhar e na reprodução da voz. Entre criações próprias e imitações, já deu vida a mais de duzentos personagens.

Sucesso na TV desde 1992 (com “Escolinha do Professor Raimundo”, “Sai de Baixo” e “Megatom”, na Rede Globo e Show do Tom na Rede Record).

O talento de Tom Cavalcante é reconhecido pelas maiores premiações do meio artístico nacional: Troféu Imprensa: 5 vezes vencedor como Melhor Humorista / Programa de Humor

Melhores do Ano / Domingão do Faustão: 3 vezes eleito Melhor Humorista

Personalidade do Ano / Isto É Gente: Personalidade do Ano na Comunicação 2007

Prêmio Contigo de TV: Melhor Ator Cômico 2009

Ficha Técnica:

Direção e atuação: Tom Cavalcante

Duração: 90 minutos

Classificação Etária: 14 anos

Tom Cavalcante, apresenta seu espetáculo solo com suas perfeitas imitações de grandes nomes da música, além de hilariantes imitações de personalidades da televisão e de seus personagens originais, como a doméstica Jarilene. (90 min / 14 anos)

Serviço: Cerquilho: 25/Março

Horário: Sábado às 21h

Teatro Municipal de Cerquilho

End: Praça Presidente Kenedy, s/n – Centro

Telefone: (15) 3384-2634 – www.teatrogt.com.br

Valores:

Inteira: R$ 70,00

Meia-Entrada: R$ 35,00

Bônus: R$ 35,00

Vendas:

Bilheteria do Teatro (Terça-feira a sexta-feira das 9h às 17h00 | Sábados e Domingos – Quando há espetáculo, a partir das 14h) Fone: (15) 3384-2634

Pela internet: www.bilheteriarapida.com

Regras para Meia-Entrada:

Estudantes (Com Cartão da Instituição Educacional com data de validade ou Boleto – Atestado de Matricula do mês vigente)

Idosos e Terceira Idade (Cartão de Aposentado ou RG para maiores de 60 anos)

Professores Rede Pública (Holerite ou Documento que comprove)

Regras Promocionais:

CLUBE GT – Os sócios do Clube GT tem 50% de desconto mediante cartão.

Clientes Supermercados Pague Menos – Desconto (preço inteiro) apresentando flyer promocional.

Bônus – Promoção de recorte em jornais participantes.

