U2 The Joshua Tree Tour 2017: nova data é adicionada em São Paulo

SAO PAULO, BR (sexta-feira, 16 de junho de 2017) – A Live Nation confirmou hoje que devido à incrível procura por ingressos, um segundo show em São Paulo foi adicionado à turnê U2 The Joshua Tree Tour 2017. O show recentemente anunciado do dia 19 de outubro, cujos ingressos foram colocados à venda na manhã de hoje, esgotou-se imediatamente e, como resultado, um novo show – no sábado, dia 21 de outubro, no Estádio do Morumbi, acaba de ser confirmado.

Ingressos para o segundo show em São Paulo, em 21 de outubro, no Estádio do Morumbi, estarão disponíveis para clientes do Banco do Brasil na segunda-feira, 19 de junho, às 0h01, para os portadores de cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo, e a partir da terça-feira, 20 de junho, às 0h01, até a quarta-feira, 21 de junho, às 20h para todos clientes Ourocard.

Ingressos para público em geral estarão disponíveis em 22 de junho, quinta-feira, a partir das 0h01 em www.ticketsforfun.com.br e na bilheteria oficial do evento, no Citibank Hall (Av das Nações Unidas 17.955 – Santo Amaro), de terça a sábado das 12h às 20h. Excepcionalmente nos dias 19 e 22 de junho a bilheteria funcionará das 10h às 18h. Haverá também uma pré-venda prioritária para os membros do site U2.com começando no sábado, 17 de junho, às 10h, até domingo, 18 de junho, às 17h.

A edição de aniversário do álbum The Joshua Tree foi recém-lançada pela Interscope Records, em 2 de junho. Junto com as onze faixas do disco, a edição de colecionador inclui uma gravação ao vivo da The Joshua Tree Tour 1987 no Madison Square Garden; raridades do lado B das gravações do álbum original; remixes de 2017 feitos por Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite e Flood; um álbum de 84 páginas com fotografias inéditas dos bastidores tiradas por The Edge durante a sessão de fotos no Deserto de Mojave. The Joshua Tree foi produzido por Brian Eno e Daniel Lanois. Mais detalhes em: http://www.u2.com/news/title/the-joshua-tree-at-30.

Empolgando fãs e críticos ao redor da América do Norte, a The Joshua Tree Tour 2017 se despede do continente em 1º de julho e segue para Europa, onde estréia com dois shows em Londres, em 8 e 9 de julho, ambos com ingressos esgotados. Na sequência, a turnê segue para shows em Berlim, Roma, Barcelona, Dublin, Paris, Amsterdã e Bruxelas. A The Joshua Tree Tour 2017 então retorna à América do Norte em 3 de setembro para Detroit e seguirá para Buffalo, Minneapolis, Indianapolis, Kansa City, New Orleans, St. Louis e San Diego. A turnê segue então para a América Latina, onde além dos shows na Cidade do México, a turnê U2 The Joshua Tree 2017 vai passar por Bogotá, Buenos Aires, Santiago e São Paulo.

No México e na América do Sul, a banda Noel Gallagher’s High Flying Birds está confirmada como convidada especial em todas as datas. A The Joshua Tree Tour 2017, do U2, é produzida pela Live Nation Global Touring com a DC SET Promoções e a Move Concerts como co-produtoras no Brasil. A UPS é a provedora de logística oficial da turnê.

U2 THE JOSHUA TREE TOUR 2017

– NOVAS DATAS ANUNCIADAS-

3-setembro Detroit, MI Ford Field

5-setembro Buffalo, NY New Era Field

8-setembro Minneapolis, MN US Bank Stadium

10-setembro Indianapolis, IN Lucas Oil Stadium

12-setembro Kansas City, MO Arrowhead Stadium

14-setembro New Orleans, LA Mercedes Benz Superdome

16-setembro St. Louis, MO The Dome At America’s Center

22-setembro San Diego, CA Qualcomm Stadium

3-outubro Mexico City, Mexico Foro Sol

4- outubro Mexico City, Mexico Foro Sol A venda 21 junho

7-outubro Bogota, Columbia, Estadio El Campin

10-outubro Buenos Aires, Argentina La Plata

11-outubro Buenos Aires, Argentina La Plata A venda 21 junho

14-outubro Santiago, Chile Estadio Nacional

19-outubro Sao Paulo, Brazil Morumbi Stadium ESGOTADO!

21-outubro Sao Paulo, Brazil Morumbi Stadium A venda 22 junho

Para informações completas sobre a turnê, acesse: www.u2.com & www.livenation.com

