Uniodonto divulga programação dos 35 anos

A Uniodonto Piracicaba reuniu a imprensa, na última quinta-feira, para divulgar as ações comemorativas aos seus 35 anos de fundação. Os trabalhos foram coordenados pelo presidente da cooperativa de dentistas, Cláudio Zambello, acompanhado do professor Guilherme Pessanha Henriques, diretor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, e de Adriana Brasil, coordenadora de eventos da Associação Ilumina.

O encontro, segundo Zambello, serviu também para divulgar as ações comemorativas aos 60 anos de criação da Faculdade de Odontologia (FOP/Unicamp), lembrados este ano, e para divulgar atividades em conjunto com a Associação Ilumina no esclarecimento e combate ao câncer de boca. A Uniodonto está preparando diversos cursos internos para seus dentistas cooperados e funcionários, os quais abordam a gestão do mundo corporativo como atendimento ao cliente e gestão do tempo, além de atividades científicas em diversas especialidades da odontologia. Para o público externo, estão sendo programadas ações como a 1ª. Semana de Saúde de Piracicaba (de 23 a 28 de maio no Shopping Center Piracicaba), a palestra “A vida que vale a pena ser vivida” com o filósofo Clóvis de Barros filho (dia 25 de maio no Teatro Unimep), o 1º. Congresso Odontológico Uniodonto (dia 26 de maio, na FOP/Unicamp), encerrando com o jantar dos 35 anos (dia 10 de junho, no Clube de Campo).

O diretor da FOP, professor Guilherme Henriques considerou que a parceria com a Uniodonto é extremamente importante para envolver a classe odontológica, seja com os profissionais quanto com a comunidade acadêmica. Já a diretora da Associação Ilumina, Adriana Brasil, destacou a parceria com a Uniodonto desde o primeiro ano da entidade, em 2008, com a busca incessante de esclarecer a população sobre o câncer de boca, que anualmente atinge 10 mil brasileiros.

Palestra – Clóvis de Barros Filho apresentará a palestra “A vida que vale a pena ser vivida”, abordando temas capazes de mover e comover, como ética, felicidade, comprometimento e qualidade.Ele é advogado, jornalista e professor de ética da USP e coordenador no programa de mestrado da ESPM. Autor do livro “A Vida que Vale a Pena ser Vivida” é especializado em temas que são inerentes ao mundo empresarial como ética, motivação, mudança, confiança, empreendedorismo e amor pelo trabalho, atualmente, é um dos mais requisitados palestrantes do país. Suas aulas e palestras já foram ouvidas por milhões de pessoas em todos o Brasil e, em outros países. Os convites estão a venda na Uniodonto Piracicaba (3401-1770) e Associação Ilumina (3375-0140). Toda a renda com a venda dos convites será revertida à Associação Ilumina.

