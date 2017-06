VENDE-SE CASA – GARANA SUA RENDA MENSAL -CASA COM 4 LOCAÇÕES

Tweet no Twitter

VENDE-SE CASA EM CERQUILHO – GARANA SUA RENDA MENSAL -CASA COM 4 LOCAÇÕES

BAIRRO SÃO FRANCISCO. SOMENTE VENDA!!!

A casa é dividida em 4 partes sendo:

*Casa 1 – sala, cozinha, quarto, banheiro, garagem coberta.

*Casa 2 – quarto, banheiro, cozinha e lavandeira – s/ garagem.

*Casa 3 (porão) – quarto, banheiro, cozinha e lavandeira – s/ garagem.

*Casa 4 – quarto, banheiro, cozinha e lavanderia – s/ garagem.

As 4 casas tem energia, água e entrada independentes.

As 4 casas geram uma renda total de R$2,200,00 (mensal).

Documentação ok. Valor R$ 260,000.00

Whatsapp (15) 99629-7105 (direto c/ proprietário)