Vereador Cleiton Scudeler é participativo e atuante

O vereador Cleiton Scudeler, um dos mais jovens da atual câmara de vereadores de Cerquilho, tem se mostrado interessado por todas as áreas do município: saúde, limpeza, educação, enfim, tudo o que diz respeito ao bem estar da população. Formado em psicologia, Cleiton é atuante e participativo: todas as manhãs dá plantão em seu gabinete na câmara, para atender aos cidadãos. Cleiton também participa das reuniões junto ao executivo municipal, e percorre bairros da cidade ouvindo as necessidades dos moradores para tentar buscar soluções que beneficiem toda a coletividade!