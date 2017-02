Tietê – Vlamir Sandei prestigia posse da nova diretoria da APM

Solenidade foi realizada no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo;

O prefeito Vlamir Sandei esteve presente no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, prestigiando a solenidade de posse da nova diretoria Administrativa e Conselhos da Associação Paulista de Municípios (APM) na terça-feira, 14.

A presidência fica sob responsabilidade de Carlos Cruz, com Marcelo Barbieri como vice. A posse contou com a presença do governador Geraldo Alckmin, do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sidney Beraldo, deputados, vereadores, prefeitos e vices, secretários de estado e autoridades.

A Associação Paulista de Municípios (APM) foi fundada na década 1940 e representa os 645 Municípios do Estado de São Paulo, tem como objetivo defender o ideal municipalista.

