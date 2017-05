Você já ouviu falar da osteopatia?

Técnica da fisioterapia auxilia no diagnóstico e tratamento de diversos problemas de saúde

A fisioterapia trabalha a reabilitação e a recuperação de traumas, dores e limitações físicas, por meio de exercícios que simulam o movimentar natural do dia a dia, como subidas de escadas, levantamento de pesos, caminhada, dentre outros.

Dentro dessa área, uma técnica chamada osteopatia, criada no fim do século XIX, pelo médico estadunidense Andrew Taylor Still, se destaca, como explica Rodrigo Chiaraba, fisioterapeuta especialista da Ápice Medicina Integrada. “A osteopatia é uma técnica antiga. Em 2017 completam 100 anos da morte do médico que a criou, no entanto seu uso é cada vez mais popular, pois faz o uso de técnicas miofascias (semelhante a um alongamento, como movimentos diferenciados e mais intensos), mobilização e manipulação das articulações para tratar diversos problemas de saúde, como dores e inflamações”, diz.

Considerada medicina alternativa, a osteopatia busca equilibrar os sistemas do corpo. “Acreditamos que, para que o corpo se mantenha saudável, é necessário que haja equilíbrio entre todos os sistemas, o que inclui órgãos, ossos, músculos e também a mente. Assim, há melhores condições para que o próprio organismo atue no tratamento e cura dos problemas ou, então, na amenização de dores, causadas por doenças que já estão sendo tratadas pela medicina convencional”, complementa Rodrigo.

Por não fazer uso de medicamentos ou procedimentos invasivos, não há contraindicações para a osteopatia. “A técnica pode ser aplicada tanto em crianças, quanto em jovens, adultos e idosos, já que não há o risco de não aceitação ou de uma reação do organismo”, detalha o especialista.

A abrangência da terapia é ampla. “É comum buscarmos melhorar quadros de problemas posturais, dores musculares e reumatológicas, além de praticamente todos os outros problemas”, pontua o fisioterapeuta que ainda faz um alerta: “a técnica, por si só, não deve ser utilizada como única forma de tratamento, mas, sim, de modo complementar”, pontua o fisioterapeuta da Ápice Medicina Integrada.

