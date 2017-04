WHair e o casamento de Ana

Tweet no Twitter

Ana Cláudia dos Santos escolheu o WHair Cabelos e Noivas para o dia mais especial da sua vida! No sábado, 11 de março, Ana e Wesley Alves da Silva casaram-se às 18h30. Os convidados foram recepcionados no Salão do Lions Clube.

Além da lindíssima noiva, a mãe Lucinea da Silva Santos e a irmã Carolaine também escolheram o WHair para fazer cabelos e maquiagens. Ana é filha de Lucinea e Roberto Aparecido dos Santos!

WHair – Waine Souza

Estética – Evenice Souza

Maquiagem – Pamela Santos

Unhas – Renata Rodrigues

Fotos – Anderson Ibata / Due Amori Raffaela Augusto