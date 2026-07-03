Escolha seu cartão BTG ideal - folha de cerquilho

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O BTG oferece 4 cartões principais, cada um desenhado para uma estratégia financeira diferente. Todos compartilham benefícios básicos (IOF Zero em débito internacional, saques ilimitados, atendimento 24h), mas diferenciam-se nos recursos avançados. Conheça cada um.
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1️⃣PLATINUM: o cartão para quem viaja e quer premium
Ideal para: Quem viaja 2-3 vezes por ano, quer seguro de verdade e não quer comprar vários módulos.
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✓ 3 Meses Grátis Teste tudo sem pagar nada nos primeiros 3 meses. Depois, desconto progressivo se investir/gastar.
✓ Cashback 0,75% OU Pontos 1,6/dólar Você escolhe: recebe dinheiro na fatura ou acumula pontos para viagens (Smiles, TudoAzul).
✓ Seguro Viagem Automático Médico, bagagem, cancelamento, tudo coberto em viagens internacionais.
✓ IOF Zero em Débito Saques e compras internacionais com IOF de apenas 1,1%.
✓ Cartão Virtual Imediato Aproveite online antes do cartão físico chegar.
✓ Módulos Personalizáveis Ative módulos de benefícios adicionais conforme necessite.
✓ Até 7 Cartões Adicionais Emita para família e amigos com mesmos benefícios, sem custo extra.
✓ Desconto na Anuidade A cada R$ 1k gasto ou R$ 10k investido no BTG, ganha R$ 10 de desconto.
2️⃣BLACK: para quem quer tudo (e investe)
Ideal para: Investidor do BTG, viajante frequente, quem quer flexibilidade máxima.
✓ 3 Meses Grátis + Desconto Progressivo Teste completamente grátis. Depois, desconto: R$ 1k gasto = R$ 10 de desconto. R$ 10k investido = R$ 10 de desconto.
✓ IOF Especial (Único!) Cashback de 5,28% em compras internacionais. Você paga normal e recebe de volta. Isso é impactante.
✓ Cashback até 1% OU Pontos 2,2/dólar Maior retorno que Platinum. Escolha dinheiro ou pontos.
✓ Salas VIP LoungeKey Ilimitadas 4 acessos grátis/ano no mínimo. Com investimentos altos, acesso ilimitado (1.000+ salas mundiais).
✓ Limite por Investimentos Se tem R$ 100k investidos no BTG, seu limite pode usar isso como garantia (sem bloquear o dinheiro).
✓ Fundo com Liquidez Diária Mantenha dinheiro em CDB do BTG rendendo 130%+ do CDI e use como limite. Melhor dos dois mundos.
✓ Módulos Personalizáveis (5 Módulos) Viagem, investimentos, entretenimento, especial IOF — você escolhe cada um.
✓ Acesso Fundo Exclusivo Fundo com liquidez diária, sem taxa de administração, teto R$ 5 milhões.
✓ Assessoria de Investimentos Consulte especialista do BTG sobre sua estratégia financeira.
3️⃣ULTRABLUE: o cartão para quem quer cashback máximo
Ideal para: Quem gasta bastante, quer maior retorno em cashback e usa cartão como ferramenta.
✓ Cashback Até 1,7% Maior cashback simples do BTG. Suas compras geram retorno direto.
✓ Pontos Até 3,5 por Dólar Acumule rápido para trocar em Smiles/TudoAzul quando tiver promoção de bônus.
✓ IOF Zero em Débito Compras e saques internacionais com IOF reduzido (1,1%).
✓ Salas VIP Acesso a salas VIP em aeroportos para maior conforto.
✓ Benefícios Mastercard Descontos exclusivos, ofertas parceiras, programa de viagens.
✓ Personalização Estilo 6 cores diferentes de cartão — escolha a que combina com você.
✓ Desconto Progressivo Mesma lógica: R$ 1k gasto ou R$ 10k investido = R$ 10 de desconto.
4️⃣TAP BTG PACTUAL BLACK: para quem viaja e coleciona milhas
Ideal para: Viajante frequent flyer que voa pela TAP (Portugal/Europa), quer acumular milhas rapidamente.
✓ 45 Mil Milhas de Boas-vindas Começe sua jornada com quase uma passagem de graça.
✓ 2,5 Milhas por Dólar (Nacional) Compras no Brasil rendem milhas TAP.
✓ 3,5 Milhas por Dólar (Internacional) Compras no exterior rendem ainda mais.
✓ 4 Milhas por Dólar (FlyTAP) Compras direto com TAP rendem máximo.
✓ 3 Fast Tracks Grátis/Ano Embarque prioritário em aeroportos, pule fila.
✓ 2 Malas Extras por Ano Bagagem extra grátis, economia real.
✓ Milhas Que Nunca Expiram Deixe acumular enquanto quiser (mantendo cartão ativo).
✓ Entrada Ilimitada Sala VIP TAP Conforto garantido em Guarulhos (Terminal Internacional).
Qual desses é você?
Escolha PLATINUM se: viaja 2-3 vezes/ano, quer seguro de viagem automático, prefere simplicidade.
Escolha BLACK se: investe no BTG, viaja frequente, quer máxima flexibilidade e IOF Especial.
Escolha ULTRABLUE se: gasta bastante, quer maior cashback, viaja ocasionalmente.
Escolha TAP se: viaja frequentemente pela TAP, quer acumular milhas rápido.
Pronto para escolher seu cartão BTG?