Escolha seu cartão BTG ideal - folha de cerquilho

Escolha seu cartão BTG ideal

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O BTG oferece 4 cartões principais, cada um desenhado para uma estratégia financeira diferente. Todos compartilham benefícios básicos (IOF Zero em débito internacional, saques ilimitados, atendimento 24h), mas diferenciam-se nos recursos avançados. Conheça cada um.

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1️⃣PLATINUM: o cartão para quem viaja e quer premium

Ideal para: Quem viaja 2-3 vezes por ano, quer seguro de verdade e não quer comprar vários módulos.

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✓ 3 Meses Grátis Teste tudo sem pagar nada nos primeiros 3 meses. Depois, desconto progressivo se investir/gastar.

✓ Cashback 0,75% OU Pontos 1,6/dólar Você escolhe: recebe dinheiro na fatura ou acumula pontos para viagens (Smiles, TudoAzul).

✓ Seguro Viagem Automático Médico, bagagem, cancelamento, tudo coberto em viagens internacionais.

✓ IOF Zero em Débito Saques e compras internacionais com IOF de apenas 1,1%.

✓ Cartão Virtual Imediato Aproveite online antes do cartão físico chegar.

✓ Módulos Personalizáveis Ative módulos de benefícios adicionais conforme necessite.

✓ Até 7 Cartões Adicionais Emita para família e amigos com mesmos benefícios, sem custo extra.

✓ Desconto na Anuidade A cada R$ 1k gasto ou R$ 10k investido no BTG, ganha R$ 10 de desconto.

2️⃣BLACK: para quem quer tudo (e investe)

Ideal para: Investidor do BTG, viajante frequente, quem quer flexibilidade máxima.

✓ 3 Meses Grátis + Desconto Progressivo Teste completamente grátis. Depois, desconto: R$ 1k gasto = R$ 10 de desconto. R$ 10k investido = R$ 10 de desconto.

✓ IOF Especial (Único!) Cashback de 5,28% em compras internacionais. Você paga normal e recebe de volta. Isso é impactante.

✓ Cashback até 1% OU Pontos 2,2/dólar Maior retorno que Platinum. Escolha dinheiro ou pontos.

✓ Salas VIP LoungeKey Ilimitadas 4 acessos grátis/ano no mínimo. Com investimentos altos, acesso ilimitado (1.000+ salas mundiais).

✓ Limite por Investimentos Se tem R$ 100k investidos no BTG, seu limite pode usar isso como garantia (sem bloquear o dinheiro).

✓ Fundo com Liquidez Diária Mantenha dinheiro em CDB do BTG rendendo 130%+ do CDI e use como limite. Melhor dos dois mundos.

✓ Módulos Personalizáveis (5 Módulos) Viagem, investimentos, entretenimento, especial IOF — você escolhe cada um.

✓ Acesso Fundo Exclusivo Fundo com liquidez diária, sem taxa de administração, teto R$ 5 milhões.

✓ Assessoria de Investimentos Consulte especialista do BTG sobre sua estratégia financeira.

3️⃣ULTRABLUE: o cartão para quem quer cashback máximo

Ideal para: Quem gasta bastante, quer maior retorno em cashback e usa cartão como ferramenta.

✓ Cashback Até 1,7% Maior cashback simples do BTG. Suas compras geram retorno direto.

✓ Pontos Até 3,5 por Dólar Acumule rápido para trocar em Smiles/TudoAzul quando tiver promoção de bônus.

✓ IOF Zero em Débito Compras e saques internacionais com IOF reduzido (1,1%).

✓ Salas VIP Acesso a salas VIP em aeroportos para maior conforto.

✓ Benefícios Mastercard Descontos exclusivos, ofertas parceiras, programa de viagens.

✓ Personalização Estilo 6 cores diferentes de cartão — escolha a que combina com você.

✓ Desconto Progressivo Mesma lógica: R$ 1k gasto ou R$ 10k investido = R$ 10 de desconto.

4️⃣TAP BTG PACTUAL BLACK: para quem viaja e coleciona milhas

Ideal para: Viajante frequent flyer que voa pela TAP (Portugal/Europa), quer acumular milhas rapidamente.

✓ 45 Mil Milhas de Boas-vindas Começe sua jornada com quase uma passagem de graça.

✓ 2,5 Milhas por Dólar (Nacional) Compras no Brasil rendem milhas TAP.

✓ 3,5 Milhas por Dólar (Internacional) Compras no exterior rendem ainda mais.

✓ 4 Milhas por Dólar (FlyTAP) Compras direto com TAP rendem máximo.

✓ 3 Fast Tracks Grátis/Ano Embarque prioritário em aeroportos, pule fila.

✓ 2 Malas Extras por Ano Bagagem extra grátis, economia real.

✓ Milhas Que Nunca Expiram Deixe acumular enquanto quiser (mantendo cartão ativo).

✓ Entrada Ilimitada Sala VIP TAP Conforto garantido em Guarulhos (Terminal Internacional).

Qual desses é você?

Escolha PLATINUM se: viaja 2-3 vezes/ano, quer seguro de viagem automático, prefere simplicidade.

Escolha BLACK se: investe no BTG, viaja frequente, quer máxima flexibilidade e IOF Especial.

Escolha ULTRABLUE se: gasta bastante, quer maior cashback, viaja ocasionalmente.

Escolha TAP se: viaja frequentemente pela TAP, quer acumular milhas rápido.

Pronto para escolher seu cartão BTG?