Adicionais do Bolsa Família: veja se você tem direito

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Veja aqui quem pode receber os adicionais do Bolsa Família. SAIBA COMO SOLICITAR

Na próxima página, você aprenderá como solicitar seus benefícios adicionais.

Você recebe Bolsa Família. Mas sabia que pode receber MUITO MAIS do que imagina?

O governo oferece adicionais, complementos de renda, para famílias com características específicas. com os adicionais, você pode receber R$ 400, R$ 500, ou até mais por mês. A diferença é ENORME para quem precise.

Vamos explicar QUEM pode receber, QUANTO recebe, e como VOCÊ pode aumentar sua renda mensal.

Os 5 adicionais do Bolsa Família em 2026

1️⃣ Adicional criança (0 a 6 Anos)

Quanto recebe: R$ 32 por criança

Quem pode receber: Famílias com crianças de 0 a 6 anos (até o sexto aniversário completo).

Exemplo: Mãe solo com 2 filhos (3 e 5 anos) recebe: R$ 142 (base) + R$ 32 (criança 1) + R$ 32 (criança 2) = R$ 206/mês

2️⃣ Adicional Criança (7 a 17 Anos)

Quanto recebe: R$ 16 por criança

Quem pode receber: Famílias com crianças de 7 a 17 anos.

Exemplo: Casal com 3 filhos (8, 12 e 15 anos) recebe: R$ 142 (base) + R$ 16 + R$ 16 + R$ 16 = R$ 190/mês

Valor menor que 0-6 anos porque: Crianças maiores têm custos diferentes (educação, transporte), mas não são tão altos quanto bebês.

3️⃣ Primeira infância (bebês 0 a 36 meses)

Quanto recebe: R$ 150 por bebê (complementação de renda)

Quem pode receber: Gestantes e famílias com bebês de 0 a 36 meses (3 anos completos). NOVO em 2026.

Exemplo: Gestante que ainda não ganha R$ 150/mês para si mesma RECEBE R$ 150 de adição específica para Primeira Infância.

Por que é alto: Recém-nascidos têm custos extraordinários. Leite, fraldas, roupas, medicamentos. O governo reconhece a urgência.

OBS importante: Este é um dos maiores aumentos possíveis. Se você tem bebê ou vai ter, PRECISA regularizar.

4️⃣ Adicional gestante e nutriz

Quanto recebe: R$ 50/mês durante gravidez e amamentação

Quem pode receber: Mulheres gestantes (a partir de quando sabe que está grávida) e mães amamentando (até 6 meses após parto).

Exemplo: Mãe grávida recebe R$ 142 (base) + R$ 50 (gestante) = R$ 192/mês enquanto grávida.

5️⃣ Adicional adolescente (18-21 anos em risco social)

Quanto recebe: R$ 48 por adolescente

Quem pode receber: Famílias com adolescentes de 18-21 anos QUE ESTUDAM em programas sociais ou estão em situação de vulnerabilidade social.

Exemplo: Adolescente de 19 anos em programa de inserção social pode gerar R$ 48 adicionais para família.

Agora que entendeu quanto PODE receber…